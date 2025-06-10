Погрузка на экспорт по жд железной руды, 5 месяцев 2025

В январе-мае 2025 года погрузка железной руды на экспорт на сети РЖД выросла на 18%, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале.

Всего на экспорт было погружено 6,6 млн тонн. В том числе в восточном направлении было отправлено 3,6 млн тонн (+18,2%), в северо-западном направлении перевезли почти 1,3 млн тонн (+27%), в южном – 1,8 млн тонн (+11,6%).

Лидерами по объёму погрузки железной руды среди российских регионов стали:

Белгородская область (1,8 млн тонн),

Забайкальский край (1,5 млн тонн),

Еврейская автономная область (1,2 млн тонн).

Фото: РЖД