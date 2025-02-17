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Динамика отгрузки на экспорт по жд
17.02.2025

Динамика отгрузки на экспорт по жд

    • Рост погрузки экспорта в морские порты превысил 6% с начала года, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале.

    В адрес портов в январе было погружено почти 27,9 млн тонн грузов. Это на 6,4% больше, чем в январе прошлого года.

    Пост погрузки на порты Северо-Запада составил 5,8%, Юга – 5,9%, Дальнего Востока – 7,4%.

    Более половины объёма в экспортной погрузке занимает уголь. Его доля составила 51,8%, а рост отправок – почти 6%.

    Также выросла погрузка следующих категорий грузов:

    удобрения – на 43,5%;

    химикаты и сода – на 83,2%;

    лес – на 30%;

    руда – на 19,5%.

    Фото: РЖД


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