Операционные результаты Global Ports за 2022 год
17.10.2025

Операционные итоги Глобал Портс, 3 квартал и 9 месяцев 2025

    • Глобал Портсs опубликовал основные операционные показатели за третий квартал и 9 месяцев 2025 года.

    Как сообщили SeaNews в холдинге, динамика консолидированного контейнерного грузооборота морских терминалов в отчетном периоде была лучше рынка.

    Суммарный контейнерооборот Глобал Портс в третьем квартале снизился относительно аналогичного периода 2024 года на 4,4% до 273 тыс. TEU, по итогам 9 месяцев – на 2,1% до 836 тыс. TEU.

    В Балтийском бассейне холдинг продолжил опережать рынок по темпам роста, отмечают в компании. Объем перевалки контейнеров на морских терминалах Глобал Портс на Северо-Западе вырос в третьем квартале 2025 года на 13,9%, до 183 тыс. TEU против роста в регионе на 9,8%, и на 18,5% до 571 тыс. TEU по итогам 9 месяцев (против роста в регионе на 6,2%).

    Терминалы Дальневосточного бассейна в третьем квартале этого года снизили перевалку на 27,9% до 90 тыс. TEU, по итогам 9 месяцев – на 28,8%, до 264 тыс. TEU.

    Контейнерооборот тылового терминала в Янино в третьем квартале 2025 года вырос на 11,4% до 13 тыс. TEU, по итогам 9 месяцев – на 4,8% до 45 тыс. TEU. Оборот неконтейнерных грузов в третьем квартале этого года увеличился на 49,6% до 36 тыс. тонн, по итогам 9 месяцев перевалка составила 96 тыс. тонн (+18,2%).

    Консолидированный морской грузооборот неконтейнерных грузов Глобал Портс продолжил расти и составил 1,7 млн тонн в третьем квартале (плюс 1,4%) и 5,2 млн тонн по итогам 9 месяцев (плюс 2,9%).

    Холдинг продолжает наращивать объем перевалки удобрений на терминалах Балтийского бассейна (плюс 18,3% по итогам 9 месяцев), последовательно снижая объем менее маржинальной перевалки угля (минус 42,2%).

    По данным Глобал Портс, в третьем квартале 2025 года российский рынок морской перевалки контейнеров снизился на 7,3% относительно аналогичного периода 2024 года и составил 1260 тыс. TEU прежде всего за счет сокращения груженого импорта, объем которого в третьем квартале сократился на 16,1%. В то же время груженый экспорт за период вырос на 1,7%.

    По итогам 9 месяцев текущего года рынок снизился на 3,2% до 3972 тыс. TEU. При этом Балтийский и Азово-Черноморский бассейны (рост на 6,2% и 5,3% соответственно) продолжили возвращать себе долю рынка, опережая по темпам роста контейнерные терминалы Дальнего Востока (-11,9%).

    Фото: Глобал Портс


