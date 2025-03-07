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Контейнерооборот Каспийского бассейна в январе 2025 в деталях
07.03.2025

Контейнерооборот Каспийского бассейна в январе 2025 вырос на 1,3%

    • В январе 2025 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна увеличился относительно показателя января 2024 года на 1,3%.

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    Контейнерооборот Каспийского бассейна в январе 2025 вырос на 1,3%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт вырос на 7%, экспорт – на 1,9%. Каботаж снизился на 43,3%.

    Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в январе 2025 года соответствовала 0,2%.

    Груженых контейнеров было обработано на 23,2% меньше, чем в январе 2024 года. Груженых рефконтейнеров не было.

    79,3% груженых контейнеров прошло в импорте, 17,5% – в экспорте, 3,2% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров выросла в 2,1 раза.

    В отчетном месяце доля порта Оля в общем контейнерообороте Каспийского бассейна составляла 58,6%, Астрахань перевалила 41,4%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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