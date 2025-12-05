Информационно-аналитическое агентство
Грузооборот Каспийского бассейна в октябре 2025 в деталях
05.12.2025

Грузооборот Каспийского бассейна в октябре 2025: выросла перевалка грузов в контейнерах

    • В октябре 2025 года грузооборот портов Каспийского бассейна вырос на 15,8% относительно показателя октября 2024 года.

    Грузооборот Каспийского бассейна в октябре 2025: выросла перевалка грузов в контейнерах

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт увеличился на 11,8%, каботаж – в 3,3 раза. Транзит снизился на 6,7%. В импорте было перевалено на 7,9% меньше, чем годом ранее.

    В октябре 2025 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 1%.

    В структуре грузооборота портов Каспийского бассейна 46,9% приходилось на зерно. Доля нефти в октябре 2025 года соответствовала 21,1%. На третьем месте по объемам – тарно-штучные грузы, их доля составляла 16%.

    Самая высокая динамика была в сегменте черных металлов, перевалка которых выросла в 3,6 раза. Грузов в контейнерах было обработано в 2,1 раза больше, чем в октябре 2024 года. Оборот зерна вырос на 49,3%.

    Наиболее значительно, на 63% сократилась перевалка прочих навалочных грузов. Грузооборот лесных грузов уменьшился на 25,9%, прочих генеральных грузов – на 16,9%.

    В октябре 2025 года доля порта Астрахань в общем грузообороте Каспийского бассейна составляла 57,7%, Махачкала обработала 37,9%, на Оля приходилось 4,4%.

