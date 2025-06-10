Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Товарооборот Россия – Сербия в январе-августе 2022 года
10.06.2025

Товарооборот Россия – Сербия в январе-апреле 2025 года

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    17.04.2025
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 16 неделя, 2025
    Ставки не изменились
    Только для подписчиков
    2025Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0
    23.01.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 4 неделя, 2025
    Ставки фрахта не изменились
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    06.03.2025
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в январе 2025 в деталях
    Контейнерооборот портов увеличился на 1,3%
    Только для подписчиков
    2025Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    07.04.2025
    Top-25 контейнерных линий на 1 апреля 2025 года
    Из рейтинга вышел Zhonggu Shipping
    Только для подписчиков
    2025Top-25 линийрейтинг контейнерных линийянварь-март
    0
    05.03.2025
    Грузооборот Арктического бассейна в январе 2025 в деталях
    Грузооборот портов снизился на 5,5%
    Только для подписчиков
    2025Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    13.03.2025
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 11, 2025
    Ставки не изменились
    Только для подписчиков
    2025Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    10.06.2025 Крупнейший на Каспии контейнерный хаб
    10.06.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в апреле 2025 в деталях
    10.06.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 23, 2025
    09.06.2025 Железнодорожные контейнеры, 5 месяцев 2025: снижение продолжается
    09.06.2025 Первый в истории контейнерный поезд с 40-футовыми контейнерами с рапсовым маслом с Алтая в Китай через Казахстан
    09.06.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2025 снизился на 14,6%
    Госрегулирование Показать всё
    10.06.2025 Назначения в ФТС
    06.06.2025 Назначен и.о. первого заместителя начальника Московской таможни
    04.06.2025 Назначения в ФТС
    03.06.2025 Назначен первый замначальника ГУОТОиТК
    30.05.2025 ФТС внедрит диспетчеризацию деклараций на товары
    29.05.2025 Минтранс усилит контроль за использованием электронной очереди
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •