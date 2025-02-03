Грузы РЖД, январь 2025: минус 1,8% в целом

По итогам первого месяца 2025 года погрузка на сети РЖД снизилась по сравнению с показателем января 2024 года на 1,8% и составила 93,1 млн тонн.

При этом по ряду номенклатурных позиций наблюдается положительная динамика.

По данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка каменного угля увеличилась 2,1% до 29,7 млн тонн.

Объем погрузки нефти и нефтепродуктов остался практически на прошлогоднем уровне, составив 17,6 млн тонн (-0,2%).

Погрузка железной и марганцевой руды за январь 2025 года увеличилась на 3,9% до 8,8 млн тонн, лома черных металлов – на 17,4% до 474,4 тыс. тонн, химических и минеральных удобрений – на 10,7% до 6,2 млн тонн, цветной руды и серного сырья – на 1,9% до 1,4 млн тонн, химикатов и соды – на 2,4% до 1,8 млн тонн, прочих грузов, в том числе грузов в контейнерах – на 1,9% до 9,4 млн тонн.

В то же время снизился объем погрузки черных металлов – на 9,5% до 4,7 млн тонн, цемента – на 10,2% до 1 млн тонн, лесных грузов – на 1,3% до 2,1 млн тонн, зерна – на 26,1% до 1,8 млн тонн, строительных грузов – на 27,2% до 5,2 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – на 13% до 2,1 млн тонн, кокса – на 3,1% до 900,2 тыс. тонн.

Грузооборот за январь 2025 года составил 220,3 млрд тарифных т/км, на 6,2% больше аналогичного показателя прошлого года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии увеличился на 5,3% до 272,4 млрд т/км.

Фото: РЖД