Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузы РЖД, январь 2025: минус 1,8% в целом
03.02.2025

Грузы РЖД, январь 2025: минус 1,8% в целом

    • По итогам первого месяца 2025 года погрузка на сети РЖД снизилась по сравнению с показателем января 2024 года на 1,8% и составила 93,1 млн тонн.

    При этом по ряду номенклатурных позиций наблюдается положительная динамика.

    По данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка каменного угля увеличилась 2,1% до 29,7 млн тонн.

    Объем погрузки нефти и нефтепродуктов остался практически на прошлогоднем уровне, составив 17,6 млн тонн (-0,2%).

    Погрузка железной и марганцевой руды за январь 2025 года увеличилась на 3,9% до 8,8 млн тонн, лома черных металлов – на 17,4% до 474,4 тыс. тонн, химических и минеральных удобрений – на 10,7% до 6,2 млн тонн, цветной руды и серного сырья – на 1,9% до 1,4 млн тонн, химикатов и соды – на 2,4% до 1,8 млн тонн, прочих грузов, в том числе грузов в контейнерах – на 1,9% до 9,4 млн тонн.

    В то же время снизился объем погрузки черных металлов – на 9,5% до 4,7 млн тонн, цемента – на 10,2% до 1 млн тонн, лесных грузов – на 1,3% до 2,1 млн тонн, зерна – на 26,1% до 1,8 млн тонн, строительных грузов – на 27,2% до 5,2 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – на 13% до 2,1 млн тонн, кокса – на 3,1% до 900,2 тыс. тонн.

    Грузооборот за январь 2025 года составил 220,3 млрд тарифных т/км, на 6,2% больше аналогичного показателя прошлого года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии увеличился на 5,3% до 272,4 млрд т/км.

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    17.01.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 3 неделя 2025
    Индекс контейнерных перевозок снижается Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 3 […]
    Только для подписчиков
    2025Drewryконтейнерные фрахтовые индексы
    0
    21.01.2025
    Top 26-50 контейнерных линий на 1 января 2025 года
    FESCO на 36-м месте
    Только для подписчиков
    2025Top-26-50контейнерные линиирейтинг контейнерных линий
    0
    31.01.2025
    РЖД оценивают профицит парка грузовых вагонов на уровне более 400 тыс. единиц
    И предлагают сконцентрироваться на постройке специализированного подвижного состава.
    Восточный полигонгрузовые вагоныПодвижной составпрофицит
    0
    17.01.2025
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 3 неделя 2025
    Стоимость топлива продолжает расти
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоОбзорПорты
    0
    31.01.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 5 неделя 2025
    Ставки продолжают снижаться
    Только для подписчиков
    2025Drewryмировой контейнерный индекс
    0
    23.01.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 4 неделя, 2025
    Ставки фрахта не изменились
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    04.02.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в декабре 2024 вырос на 19,5%
    03.02.2025 Повышенные пошлины Трампа и рынок морских перевозок
    03.02.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в декабре 2024 в деталях
    31.01.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре снизился на 0,5%
    31.01.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 5 неделя 2025
    30.01.2025 FESCO нарастила контейнерные перевозки между Индией и Новороссийском почти в 7 раз
    Госрегулирование Показать всё
    03.02.2025 Расширен перечень стран, банки которых смогут участвовать в валютных торгах в России
    29.01.2025 Показатели проекта по удалению затонувших судов на Дальнем Востоке полностью выполнены
    29.01.2025 В Минтрансе обсудили развитие внутренних водных путей
    24.01.2025 Определен порядок беспошлинного ввоза в Россию картофеля, моркови и яблок
    24.01.2025 В. Путин поручил проверить состояние танкерного флота
    22.01.2025 Экспорт лома разрешен через 9 морских портов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •