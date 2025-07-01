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Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в мае 2025 в деталях
01.07.2025

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в мае 2025 снизился на 5%

    • В мае 2025 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 5% относительно показателя мая прошлого года.

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    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в мае 2025 снизился на 5%

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    Согласно имеющимся официальным данным, импорт сократился на 20,1%, каботаж – на 3,8% U. В экспорте было перевалено на 17,1% больше, чем годом ранее. Транзит вырос на 97,5%.

    Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в мае 2025 года соответствовала 42,8%.

    Груженых контейнеров было обработано на 5,8% меньше, чем в мае 2024 года. Из общего объема груженых 6,5% приходилось на рефконтейнеры, 93,5% – на сухие.

    51,1% груженых контейнеров прошло в импорте, 23,9% – в каботаже, 21,3% – в экспорте и 3,7% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров снизилась на 2,6%.

    В мае 2025 года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте Дальневосточного бассейна составляла 63,3%, Восточный обработал 16,2%, на Корсаков приходилось 6%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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