Грузооборот Арктического бассейна в ноябре 2024: выросла перевалка тарно-штучных грузов

В ноябре 2024 года грузооборот портов Арктического бассейна вырос на 10,4% относительно показателя ноября 2023 года.

Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт вырос на 20,8%. Импорт увеличился в 7,8 раза. В каботаже было перевалено на 8,7% меньше, чем годом ранее.

В ноябре 2024 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 12,2%.

В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 40,4%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (22,3%). Доля угля и кокса в ноябре 2024 года составила 9,3%.

Самая высокая динамика была в сегменте тарно-штучных грузов, перевалка которых выросла в 12,9 раза. Прочих генеральных грузов было обработано в 6,2 раза больше, чем в ноябре 2023 года. Оборот черных металлов увеличился в 3,1 раза.

Наиболее значительно, на 57,4% снизился грузопоток прочих навалочных грузов. Угля и кокса перевалили на 49,1% меньше, чем годом ранее, цветных металлов – на 21,2% меньше.

В ноябре 2024 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 49,6%, Сабетта обработала 28%, на Архангельск приходилось 12,6%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi