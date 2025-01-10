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Грузооборот Арктического бассейна в ноябре 2024 в деталях
10.01.2025

Грузооборот Арктического бассейна в ноябре 2024: выросла перевалка тарно-штучных грузов

    • В ноябре 2024 года грузооборот портов Арктического бассейна вырос на 10,4% относительно показателя ноября 2023 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Грузооборот Арктического бассейна в ноябре 2024: выросла перевалка тарно-штучных грузов

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    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт вырос на 20,8%. Импорт увеличился в 7,8 раза. В каботаже было перевалено на 8,7% меньше, чем годом ранее.

    В ноябре 2024 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 12,2%.

    В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 40,4%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (22,3%). Доля угля и кокса в ноябре 2024 года составила 9,3%.

    Самая высокая динамика была в сегменте тарно-штучных грузов, перевалка которых выросла в 12,9 раза. Прочих генеральных грузов было обработано в 6,2 раза больше, чем в ноябре 2023 года. Оборот черных металлов увеличился в 3,1 раза.

    Наиболее значительно, на 57,4% снизился грузопоток прочих навалочных грузов. Угля и кокса перевалили на 49,1% меньше, чем годом ранее, цветных металлов – на 21,2% меньше.

    В ноябре 2024 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 49,6%, Сабетта обработала 28%, на Архангельск приходилось 12,6%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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