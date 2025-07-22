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Контейнерооборот российских портов в июне 2025 снизился на 10,2%
22.07.2025

Контейнерооборот российских портов в июне 2025 снизился на 10,2%

    • Контейнерооборот всех морских портов России в июне 2025 года снизился на 10,2% относительно показателя июня прошлого года.

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    Контейнерооборот российских портов в июне 2025 снизился на 10,2%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт сократился на 18,3%, экспорт – на 7,3%. В каботаже было перевалено на 0,5% больше, чем в июне 2024 года. Транзит увеличился на 10,2%.

    Груженых контейнеров было обработано на 11,2% меньше, чем в июне 2024 года. Из общего объема груженых 12,2% приходилось на рефконтейнеры, 87,8% – на сухие.

    51,6% груженых контейнеров прошло в импорте, 26,5% – в экспорте, 20,9% – в каботаже и 0,9% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 7,2%.

    В июне 2025 года доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 46,2%, Балтийский бассейн обработал 26,6%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский бассейны приходилось 24,4%, 2,7% и 0,1% соответственно.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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