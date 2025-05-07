Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Регионы-лидеры по погрузке на жд, апрель 2025
07.05.2025

Регионы-лидеры по погрузке на жд, апрель 2025

    • ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам апреля 2025 года.

    С точки зрения объемов в первую тройку вошли:

    • Кемеровская область, отгрузившая 16,1 млн тонн;
    • Свердловская область – 4,6 млн тонн;
    • Красноярский край — 4 млн тонн.

    Самую высокую динамику показали:

    • Новосибирская область – рост в 1,5 раза за счет увеличения в 2,7 раза отправок каменного угля и в 2,5 раза зерна;
    • Мурманская область – рост на 15,1% за счёт наращивания в 1,4 раза перевозок железной руды и на 4,6% удобрений и
    • Алтайский край – рост на 13,3% за счет увеличения в 3,2 раза отправок зерна и на 5,2% строительных грузов.

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    31.03.2025
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в феврале 2025 в деталях
    Снизился на 15,6%
    Только для подписчиков
    2025Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    10.03.2025
    Грузооборот Каспийского бассейна в январе 2025: снизилась перевалка рефгрузов
    Экспорт сократился на 23%.
    2025ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    23.01.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 4, 2025
    Ставки на прежнем уровне
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокЗерновые грузыКитай
    0
    23.04.2025
    Грузооборот российских портов в марте 2025 в деталях
    Грузооборот морских портов России снизился на 6,1%
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    04.04.2025
    Контейнерооборот Арктического бассейна в феврале 2025 в деталях
    Контейнерооборот снизился на 4,8%
    Только для подписчиков
    2025Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    20.03.2025
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 12, 2025
    Ставки на отдельных направлениях опустились
    Только для подписчиков
    2025Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    07.05.2025 Контейнерооборот портов Китая в первом квартале 2025
    07.05.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2025 вырос на 7,6%
    06.05.2025 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    06.05.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2025 в деталях
    05.05.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 18, 2025
    05.05.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2025 снизился на 5,5%
    Госрегулирование Показать всё
    07.05.2025 В России завершили оценку техсостояния нефтяных танкеров
    07.05.2025 Правительство утвердило особенности защиты объектов транспортной инфраструктуры
    25.04.2025 Еврокомиссия требует от всех судов подтверждения страховки
    22.04.2025 Назначение в ФТС
    11.04.2025 Новая зона контроля выбросов
    11.04.2025 Назначен начальник Управления товарной номенклатуры ФТС
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •