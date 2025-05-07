Регионы-лидеры по погрузке на жд, апрель 2025

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам апреля 2025 года.

С точки зрения объемов в первую тройку вошли:

Кемеровская область, отгрузившая 16,1 млн тонн;

Свердловская область – 4,6 млн тонн;

Красноярский край — 4 млн тонн.

Самую высокую динамику показали:

Новосибирская область – рост в 1,5 раза за счет увеличения в 2,7 раза отправок каменного угля и в 2,5 раза зерна;

Мурманская область – рост на 15,1% за счёт наращивания в 1,4 раза перевозок железной руды и на 4,6% удобрений и

Алтайский край – рост на 13,3% за счет увеличения в 3,2 раза отправок зерна и на 5,2% строительных грузов.

Фото: РЖД