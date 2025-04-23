Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот российских портов в марте 2022 года в деталях
23.04.2025

Грузооборот российских портов в марте 2025 в деталях

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    04.04.2025
    Аналитический дайджест SeaNews, 31 марта — 4 апреля 2025
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews на 14 неделе
    2025АналитикадайджестСтатистика
    0
    03.04.2025
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в феврале 2025: выросла перевалка черных металлов
    Экспорт сократился на 7%.
    2025ГрузооборотДальневосточный бассейнПОРТСТАТ
    0
    23.04.2025
    Операционные итоги Global Ports, 1 квартал 2025
    Контейнерооборот вырос на 2,5%.
    2025Global Ports
    0
    18.04.2025
    Все порты Финляндии, 2 месяца 2025
    Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам первых двух месяцев 2025 года составил 236,7 тыс. TEU.
    Только для подписчиков
    2025КонтейнерооборотФинляндия
    0
    09.04.2025
    «К портам на Балтике нужны новые подходы»
    И EPC-F контракты как формат сотрудничества с РЖД
    БалтикаГК "Дело"железнодорожная инфраструктураПорты
    0
    16.01.2025
    Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, январь 2024
    По данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket
    2025FREIGHTMarketНовороссийск-АлександрияСервис
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    23.04.2025 Запущен регулярный жд сервис из Москвы в Пермь
    22.04.2025 «ТрансКонтейнер» увеличил вместимость терминала в Архангельске
    22.04.2025 Оборот мировых контейнерных линий, 2 месяца 2025
    22.04.2025 Первый контейнерный поезд проехал через новые регионы в Севастополь
    21.04.2025 Планируется открыть линию между Новороссийском и Нигерией
    21.04.2025 Контейнерооборот российских портов в марте 2025 увеличился на 2,7%
    Госрегулирование Показать всё
    22.04.2025 Назначение в ФТС
    11.04.2025 Новая зона контроля выбросов
    11.04.2025 Назначен начальник Управления товарной номенклатуры ФТС
    11.04.2025 Назначение в ФТС: начальник ГУТКПВТ
    04.04.2025 Назначен начальник Астраханской таможни
    04.04.2025 Завершено расследование причин крушения танкеров в Керченском проливе
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •