Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в октябре 2025: выросла перевалка угля и кокса
25.11.2025

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в октябре 2025: выросла перевалка угля и кокса

    В октябре 2025 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 10,2% относительно показателя октября прошлого года.

    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в октябре 2025: выросла перевалка угля и кокса

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на долю которого в отчетном месяце приходилось 71% всех грузов, увеличился относительно показателя аналогичного месяца 2024 года на 8,3%. В транзите было перевалено на 36,4% больше, чем годом ранее. Каботаж снизился на 23,4%, импорт – на 4,9%.

    В октябре этого года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 32,8%.

    В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна почти половина приходилось на нефтеналивные грузы. В октябре 2025 года доли нефти и нефтепродуктов составляли 35,3% и 12,5% от общего объема перевалки соответственно. На зерно приходилось 25%, на уголь и кокс – 10,1%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте прочих навалочных грузов, перевалка которых выросла в 3,6 раза. Руды было обработано в 2,3 раза больше, чем в октябре 2024 года, оборот угля и кокса увеличился на 42,2%.

    Наиболее значительно, на 48,4% снизилась перевалка пищевого налива. Прочих насыпных грузов перевалили на 47,7% меньше, чем в октябре 2024 года, лесных грузов обработали на 32,2% меньше.

    В октябре 2025 года доля порта Новороссийск в общем грузообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 61,4%, доля порта Тамань была 11,7%, Туапсе – 8,1%.

