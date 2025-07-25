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Перевозки по жд каменного угля, июнь 2025
25.07.2025

Аналитический дайджест SeaNews, 21-25 июля 2025

    • Мировой контейнерный рынок

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 29 неделя 2025

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 29 неделе 2025 года снизился относительно показателя прошлой недели на 2,6%.

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 29, 2025

    На 29 неделе 2025 года ставки на исследуемых трейдах демонстрировали разнонаправленную динамику.

    Контейнерооборот лидеров, 6 месяцев 2025

    Контейнерооборот Шанхая по итогам 6 месяцев 2025 года составил 27 млн TEU.

    Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, H1 2025

    По данным компании Nurminen Maritime Latvia SIA, по итогам первого полугодия 2025 года суммарный оборот груженых контейнеров через три крупнейших контейнерных порта Прибалтики – Клайпеду, Таллин и Ригу составил 491,7 тыс. TEU.

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 30 неделя 2025

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 30 неделе 2025 года снизился относительно показателя прошлой недели на 3%.

     

     

    Российский транспортный сектор

    Контейнерооборот российских портов в июне 2025 в деталях

    Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 7,2%.

    Контейнерооборот российских портов в июне 2025 снизился на 10,2%

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт сократился на 18,3%.

    Грузооборот российских портов в июне 2025 в деталях

    Почти 50% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. .

    Грузооборот российских портов в июне 2025 снизился на 7,6%

    В каботаже было перевалено на 9,6% меньше, чем годом ранее. 

    Перевозки зерна по жд, 6 месяцев 2025

    Перевозки по железной дороге зерна для потребителей внутри страны выросли на 15% в первом полугодии.

    Экспортные перевозки удобрений по жд, 6 месяцев 2025

    Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам первых 6 месяцев 2025 года выросли на 27,9%.

    Контейнерооборот Балтийского бассейна в июне 2025 в деталях

    В июне 2025 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна снизился относительно показателя июня 2024 года на 14,9%.

    Контейнерооборот Балтийского бассейна в июне 2025 снизился на 14,9%

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт сократился на 28%. 

    Грузооборот Балтийского бассейна в июне 2025 в деталях

    В июне 2025 года грузооборот портов Балтийского бассейна сократился на 4% относительно показателя 2024 года.

     

    Товарооборот

     
    Объемы внешней торговли в январе-мае 2025 года составили 271,7 млрд долларов.
     
     
    По данным Евростата, совокупный объем морских перевозок между странами Евросоюза и Россией в первые 5 месяцев 2025 года сократился на 6,1%
     
     
    По данным Korea Customs Service, товарооборот между Россией и Южной Кореей в первом полугодии 2025 года снизился на 14,1%.
     
     
    По данным Евростата, объем грузовых перевозок по железной дороге между Россией и Евросоюзом в январе-мае 2025 года составил 1,33 млн тонн.
     
     
    На Урале зафиксирован рост экспорта самоцветов в азиатские страны.
     
     
    По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, товарооборот между Россией и Казахстаном в январе-мае 2025 года составил 9,6 млрд долларов.
     
     
    Более 7260 тонн бахчевых общей стоимостью 300 млн рублей ввезено на Урал с начала года.
     

    Порты

     

     

    Фрахтовый рынок

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 30 неделя, 2025

    На 30 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта относительно предыдущей недели повысились.

    Фрахтовый рынок Черного моря, 30 неделя, 2025

    На 30 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax увеличились.

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 30, 2025

    На 30 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов снизились лишь на одном направлении.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 30, 2025

    На 30 неделе 2025 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов в объеме 4,5 тыс. тонн из порта Владивосток в направлении северных портов Китая находятся на уровне низких двадцатых.

     

    Бункерный рынок

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 29 неделя 2025

    Топливо продолжает дорожать.

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 30 неделя 2025

    На 30 неделе 2025 года цены на бункерное топливо во всех исследуемых портах понизились.

     

    Фото: РЖД


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