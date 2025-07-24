ФТС об экспорте уральских самоцветов

На Урале зафиксирован рост экспорта самоцветов в азиатские страны, сообщает ФТС в своем телегам-канале.

С начала года в страны Азии экспортировано более 460 кг изумрудов, демантоидов, нефрита и сувенирной продукции из уральских камней. Это на 9% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

В Индии высоко ценят изумруды: в сравнении с шестью месяцами прошлого года поставки увеличились на 76%.

В Китае традиционно предпочитают нефрит: предприятия УрФО за полгода отправили в Поднебесную около 300 кг этих поделочных камней.

«Таможенники не первый год оформляют в страны Азии драгоценные и полудрагоценные камни Урала. С прошлого года новым импортером уральских камней стал Таиланд. В этом году в Королевство продано демантоидов на сумму более 100 млн рублей», — отметил начальник УТУ Алексей Фролов.

Фото: Илья Костылев. Образцы из собрания Уральского геологического музея Уральского государственного горного университета