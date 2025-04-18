Экспорт жиров и масел из Сибири растет

За первый квартал 2025 года на экспорт из Сибири было отправлено свыше 75 тыс. тонн жиров и масла животного и растительного происхождения, сообщает ФТС в своем телеграм-канале. Это в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам 2024 года вывоз такой продукции из Сибирского федерального округа вырос в 1,9 раза, всего в страны ближнего и дальнего зарубежья было поставлено 251,6 тыс. тонн масел и жиров растительного или животного происхождения.

Основной объем поставок приходится на рапсовое и подсолнечное масла. Также в прошлом году осуществлялся экспорт соевого и льняного масел, кроме этого, отмечались небольшие поставки кокосового и арахисового масла, а также масла из виноградных косточек.

Основным импортером был Китай. По сравнению с 2023 годом вывоз масел и жиров из Сибири в эту страну увеличился в 2,3 раза. Также в число крупных покупателей сибирских масел вошли Монголия, Казахстан и Узбекистан.

Лидером в экспорте масел среди сибирских регионов является Алтайский край, экспортирующий почти 53% вывозимой из СФО продукции. Далее по объемам поставок идут предприятия Новосибирской и Омской областей.

«Отмечается как рост поставок масла из местных масличных культур, так и продукции переработки завезенного сырья. Увеличивается и рынок сбыта сибирских предприятий, так в прошлом году осуществлялись поставки масел в Индию, годом ранее их не было», – отметил заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов.

Фото: ФТС