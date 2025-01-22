FESCO удвоила контейнерные перевозки сельхозпродукции на экспорт

FESCO в 2024 году в рамках сервиса FESCO Agro доставила 4,2 тыс. TEU с сельскохозяйственными грузами в страны Азии. Это вдвое больше, чем в 2023 году, когда объем экспортных перевозок агропродукции составил порядка 2 тыс.TEU. Об этом SeaNews рассказали в FESCO.

Наиболее часто — более 3 тыс. TEU, или около 77% от общего объема — российские предприятия использовали сервис FESCO Agro для перевозки подсолнечного масла во флекситанках. Также среди доставленной за рубеж продукции отечественного производства — рапсовое и соевое масло, жом свекловичный, семена льна, зерна гороха, соевый шрот.

Широкая география сервиса позволила осуществлять доставку грузов на экспорт компаниям из самых разных регионов: Новосибирска, Москвы, Казани, Екатеринбурга, Владивостока, Самары, Челябинска и других городов.

Чаще всего сервисом FESCO Agro Группа доставляла российскую сельхозпродукцию в китайские порты Шанхай, Тяньцзинь, Сямэнь и Циндао, а также в южнокорейский порт Пусан.

Для отправки агропромышленных грузов FESCO использовала интермодальные маршруты через порты Владивосток, Санкт-Петербург и Новороссийск, оттуда продукция следовала до пунктов назначения в Азии регулярными морскими сервисами Группы. Помимо этого, FESCO транспортировала сельхозпродукцию железнодорожным транспортом через сухопутные погранпереходы.

Фото: FESCO