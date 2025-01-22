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Панама проведет аудит регионального оператора контейнерных терминалов Hutchison Ports
22.01.2025

Панама проведет аудит регионального оператора контейнерных терминалов Hutchison Ports

    • Главное контрольное управление Панамы проведет аудит регионального подразделения гонконгского холдинга  Hutchison Ports, который оперирует контейнерными терминалами в зоне Панамского канала, сообщает Maritime Executive. Проверка инициирована после заявления президента США Дональда Трампа о том, что «Панама позволяет Китаю управлять каналом». До 1999 года Панамский канал контролировали США, и Трамп намерен снова его вернуть.

    Аудиторы проведут «жесткий и строгий» финансовый аудит, а также проверку в отношении соблюдения Hutchison Ports всех условий концессии на контейнерные терминалы в портах Бальбоа и Кристобаль. Морское управление Панамы возобновило концессию для принадлежащей Hutchison компании Panama Ports в 2021 году сроком на 25 лет.

    По данным издания, Hutchison Ports управляет 53 контейнерными по всему миру. Крупнейшими известными акционерами Hutchison являются семья Ли Ка-Шин (Гонконг) с долей в 30% и американский фонд прямых инвестиций BlackRock с долей в 2%.

    Напомним, Директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин в ответ на заявление Трампа о возобновлении контроля США над Панамским каналом призвал уважать действующий международно-правовой режим этой ключевой водной артерии.

    Фото: Hutchison Port


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