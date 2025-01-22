Панама проведет аудит регионального оператора контейнерных терминалов Hutchison Ports

Главное контрольное управление Панамы проведет аудит регионального подразделения гонконгского холдинга Hutchison Ports, который оперирует контейнерными терминалами в зоне Панамского канала, сообщает Maritime Executive. Проверка инициирована после заявления президента США Дональда Трампа о том, что «Панама позволяет Китаю управлять каналом». До 1999 года Панамский канал контролировали США, и Трамп намерен снова его вернуть.

Аудиторы проведут «жесткий и строгий» финансовый аудит, а также проверку в отношении соблюдения Hutchison Ports всех условий концессии на контейнерные терминалы в портах Бальбоа и Кристобаль. Морское управление Панамы возобновило концессию для принадлежащей Hutchison компании Panama Ports в 2021 году сроком на 25 лет.

По данным издания, Hutchison Ports управляет 53 контейнерными по всему миру. Крупнейшими известными акционерами Hutchison являются семья Ли Ка-Шин (Гонконг) с долей в 30% и американский фонд прямых инвестиций BlackRock с долей в 2%.

Напомним, Директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин в ответ на заявление Трампа о возобновлении контроля США над Панамским каналом призвал уважать действующий международно-правовой режим этой ключевой водной артерии.

Фото: Hutchison Port