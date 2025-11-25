Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, 10 месяцев 2025

По данным РЖД, которые компания приводит в своем телеграм-канале, перевозки в экспортно-импортном сообщении через погранпереходы с Китаем по итогам 10 месяцев этого года сократились к показателю аналогичного периода прошлого года на 1,3%.

В январе-октябре 2025 года в обоих направлениях железнодорожным транспортом было перевезено 33,6 млн тонн грузов.

Экспорт снизился в сравнении с прошлогодним показателем, составив 31,6 млн тонн.

Через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия на экспорт было отправлено 17 млн тонн экспортных грузов (на уровне прошлого года), в том числе 4,7 млн тонн угля (-23,2%), 3,8 млн тонн железной руды (-5,6%), 2,1 млн тонн лесных грузов (+0,2%), 1,6 млн тонн бумаги (+30,7%) и 1,4 млн тонн удобрений (рост в 2,4 раза).

Через Гродеково – Суйфэньхэ прошло 7,2 млн тонн (+3%), в том числе 3,7 млн тонн угля (+12,4%), 1,8 млн тонн железной руды (рост в 1,8 раза) и 1,5 млн тонн лесных грузов (-25,9%).

Экспортные перевозки через Нижнеленинское – Тунцзян составили 5,3 млн тонн (+16%), в том числе 3,4 млн тонн угля (+10,3%) и 1,8 млн тонн железной руды (+30,8%).

Через Камышовую – Хуньчунь отправили 2 млн тонн (-35%), в том числе 1,7 млн тонн угля (-40,9%) и 192 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов (рост почти в 5 раз).

Грузопоток каменного угля через погранпереходы с Китаем составил в январе-октябре 2025 года 13,7 млн тонн (-13,2%), его доля в общем объёме экспортных грузоперевозок составила 43%.

Фото: РЖД