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Южнокорейский конгломерат готов поставлять США портовые краны
16.05.2025

Южнокорейский конгломерат готов поставлять США портовые краны

    • Торговый представитель США Джеймисон Грир в ходе своего визита в Южную Корею провел переговоры по судостроению. Как сообщает Splash, корейский конгломерат HD Hyundai предложил поставлять в США портовые краны.

    «Мы глубоко ценим приверженность Соединенных Штатов восстановлению своей судостроительной отрасли. HD Hyundai полностью готов и желает внести свой вклад везде, где понадобятся наши возможности», – заявили в корейской компании.

    Порядка 80% кранов, эксплуатируемых в портах США, произведены в Китае и оснащены китайским программным обеспечением. «Президент США Дональд Трамп продолжает политику предыдущего президента Джо Байдена по замене в ближайшее время кранов китайского производства», – пишет издание.

    Напомним, в качестве мер против «несправедливой торговой практики Китая» и, в частности для замены кранов китайского производства на японские, Дж.Байден планировал выделить 20 млрд долларов.

    Поставлять краны в США также готов и финский производитель Konecranes.

    «США стремятся ослабить лидерство Китая в морской сфере и обращаются за экспертными знаниями в области судостроения к Южной Корее и Японии», – резюмирует Splash.

    Фото: порт Лос-Анжелес


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