Южнокорейский конгломерат готов поставлять США портовые краны

Торговый представитель США Джеймисон Грир в ходе своего визита в Южную Корею провел переговоры по судостроению. Как сообщает Splash, корейский конгломерат HD Hyundai предложил поставлять в США портовые краны.

«Мы глубоко ценим приверженность Соединенных Штатов восстановлению своей судостроительной отрасли. HD Hyundai полностью готов и желает внести свой вклад везде, где понадобятся наши возможности», – заявили в корейской компании.

Порядка 80% кранов, эксплуатируемых в портах США, произведены в Китае и оснащены китайским программным обеспечением. «Президент США Дональд Трамп продолжает политику предыдущего президента Джо Байдена по замене в ближайшее время кранов китайского производства», – пишет издание.

Напомним, в качестве мер против «несправедливой торговой практики Китая» и, в частности для замены кранов китайского производства на японские, Дж.Байден планировал выделить 20 млрд долларов.

Поставлять краны в США также готов и финский производитель Konecranes.

«США стремятся ослабить лидерство Китая в морской сфере и обращаются за экспертными знаниями в области судостроения к Южной Корее и Японии», – резюмирует Splash.

Фото: порт Лос-Анжелес