Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первая партия семян подсолнечника из Китая в Челябинск
28.05.2025

Первая партия семян подсолнечника из Китая в Челябинск

    • Первая партия семян подсолнечника из Китая в ЧелябинскВ Челябинскую область прибыл железнодорожный состав из КНР, груженный семенами подсолнечника – всего 1,2 тыс. тонн зерен.

    Как сообщает ФТС в своем телеграм-канале, более полусотни контейнеров с грузом доставят одному из крупнейших южноуральских производителей. Общая стоимость китайской продукции составила почти 200 млн рублей.

    Отбор проб и образцов товара произведен сотрудниками Троицкого таможенного поста совместно с должностными лицами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

    «В текущем году это первая поставка семян подсолнечника, оформленная в регионе деятельности Челябинской таможни. Убедившись в безопасности товара, таможенники в соответствии с установленной процедурой оперативно провели контроль и выпустили товар», – прокомментировал начальник Челябинской таможни Михаил Пономарев.

    Фото: ФТС


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.05.2025
    Грузооборот речных портов Китая в первом квартале 2025
    Вырос на 6,3%
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотКитайПорты
    0
    19.03.2025
    Рускон и Октет Сервис договорились о развитии транспортных решений при перевозках из Китая в Россию
    Соглашение подписано на ТрансРоссии
    ГК "Дело"КитайОктетРускон
    0
    27.05.2025
    Новый прямой грузовой железнодорожный маршрут Тяньцзинь – Ташкент
    доставит в Ташкент 50 контейнеров
    КитайКонтейнерный поездУзбекистан
    0
    23.01.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 4, 2025
    Ставки на прежнем уровне
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокЗерновые грузыКитай
    0
    10.02.2025
    США намерены ввести пошлину в 25% на импорт стали и алюминия
    Но торговая война между с Китаем пока не влияет на объем морских перевозок
    ИмпортКитайПошлиныСША
    0
    28.05.2025
    Новый поезд Ухань – Поти / Тбилиси
    24 мая из города Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) в Грузию отправился грузовой поезд Китай – Европа.
    ГрузияКитайПоезд
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    28.05.2025 Новый поезд Ухань – Поти / Тбилиси
    28.05.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2025 вырос на 10,1%
    27.05.2025 Контейнерные порты Турции, 4 месяца 2025
    27.05.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2025 в деталях
    27.05.2025 ONE уходит за новостроями в Южную Корею
    26.05.2025 Контейнеровоз MSC с опасным грузом затонул у восточного побережья Индии
    Госрегулирование Показать всё
    27.05.2025 Назначен и.о. начальника Сочинской таможни
    23.05.2025 Продлен режим обязательной продажи части валютной выручки экспортеров
    23.05.2025 Как обжаловать решение таможенных органов
    19.05.2025 Назначения в ФТС
    19.05.2025 В.Путин поручил определить инфраструктурного оператора Трансарктического коридора
    16.05.2025 Назначение в ФТС
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •