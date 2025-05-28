Первая партия семян подсолнечника из Китая в Челябинск

В Челябинскую область прибыл железнодорожный состав из КНР, груженный семенами подсолнечника – всего 1,2 тыс. тонн зерен.

Как сообщает ФТС в своем телеграм-канале, более полусотни контейнеров с грузом доставят одному из крупнейших южноуральских производителей. Общая стоимость китайской продукции составила почти 200 млн рублей.

Отбор проб и образцов товара произведен сотрудниками Троицкого таможенного поста совместно с должностными лицами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

«В текущем году это первая поставка семян подсолнечника, оформленная в регионе деятельности Челябинской таможни. Убедившись в безопасности товара, таможенники в соответствии с установленной процедурой оперативно провели контроль и выпустили товар», – прокомментировал начальник Челябинской таможни Михаил Пономарев.

Фото: ФТС