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Назначен и.о. начальника Сочинской таможни
27.05.2025

Назначен и.о. начальника Сочинской таможни

    • Начальник Бурятской таможни Иван Бурлака с 27 мая назначен исполняющим обязанности начальника Сочинской таможни.

    Как сообщает ФТС в своем телеграм-канале, в его должностные обязанности будет хводить руководство всеми процессами таможенного оформления и таможенного контроля в регионе деятельности Сочинской таможни.

    И.Бурлака поступил на службу в 2008 году на должность инспектора отдела таможенного досмотра Хабаровского таможенного поста. Входил в руководящий состав Бикинского и Приамурского таможенного поста (ЦЭТ) Хабаровской таможни, а также самой Хабаровской таможни. С июля 2024 года занимал должность начальника Бурятской таможни.

    Напомним, Сочинская таможня создана в структуре Южного таможенного управления с 30 января 2025 года. До этого, с 2020 по 2025 год, Сочинская таможня функционировала в составе Краснодарской таможни.  

    Фото: ФТС


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