ФТС создает Сочинскую таможню

Руководителем Федеральной таможенной службы России Валерием Пикалёвым принято решение о создании с 30 января 2025 года в структуре Южного таможенного управления Сочинской таможни, сообщает ФТС в своем телеграм-аккаунте.

Регионом деятельности таможни определен Туапсинский район Краснодарского края, города Сочи и Туапсе, поселок городского типа Сириус краевого подчинения Краснодарского края, акватория вод территориального моря Российской Федерации, омывающего берега этих административных образований.

Размещаться таможня будет по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Гагринская, д. 12.

Фото: ФТС