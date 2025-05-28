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ФТС о ро-ро перевозках через Туапсе
28.05.2025

ФТС о ро-ро перевозках через Туапсе

    • С начала года на судах ро-ро через Туапсинский порт доставлено более 14,8 тысяч автотранспортных средств, на 50% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает ФТС в своем телеграм-канале по итогам посещения руководителем ФТС Валерием Пикалёвым Туапсинского таможенного поста. Грузооборот составил более 4,4 млн тонн.

    Среднее время совершения таможенных операций в отношении автомобилей при помещении товаров под процедуру таможенного транзита в апреле 2025 года сократилось до 1 часа 25 минут (год назад этот показатель составлял 3 часа 35 минут).

    Также обеспечена возможность автоматического выпуска транзитных деклараций, их доля в апреле-мае 2025 года составила 19% от общего количества всех автоматически зарегистрированных деклараций.

    С марта 2025 года введен в эксплуатацию новый МИДК российского производства, всего с использованием МИДК проведено более 1700 осмотров.

    Фото: ФТС


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