Назначен начальник Санкт-Петербургской таможни

Исполняющий обязанности начальника Санкт-Петербургской таможни Юрий Плотников с 4 сентября назначен начальником этой же таможни, сообщила ФТС в своем-телеграм-канале.

Ю.Плотников в таможенных органах с 2002 года. Свой карьерный путь он начал в должности таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля Иркутского таможенного поста.

Ю.Плотников входил в руководящий состав Иркутского и Шелеховского таможенных постов Иркутской таможни, Южного таможенного поста Санкт-Петербургской таможни, занимал должности первого заместителя начальника Санкт-Петербургской и Северо-Западной электронной таможни.

Фото: ФТС