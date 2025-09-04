Информационно-аналитическое агентство
Назначен начальник Санкт-Петербургской таможни
04.09.2025

Назначен начальник Санкт-Петербургской таможни

    • Исполняющий обязанности начальника Санкт-Петербургской таможни Юрий Плотников с 4 сентября назначен начальником этой же таможни, сообщила ФТС в своем-телеграм-канале.

    Ю.Плотников в таможенных органах с 2002 года. Свой карьерный путь он начал в должности таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля Иркутского таможенного поста.

    Ю.Плотников входил в руководящий состав Иркутского и Шелеховского таможенных постов Иркутской таможни, Южного таможенного поста Санкт-Петербургской таможни, занимал должности первого заместителя начальника Санкт-Петербургской и Северо-Западной электронной таможни.

    Фото: ФТС


  •  




