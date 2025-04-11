Назначен начальник Управления товарной номенклатуры ФТС

Заместитель начальника Управления товарной номенклатуры Дмитрий Хоршев с 11 апреля назначен начальником этого же Управления, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

В его должностные обязанности будут входить координация и контроль деятельности таможенных органов по направлению правильности классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, по направлению происхождения товаров и обоснованности предоставления (отказа в предоставлении) тарифных преференций, организация и администрирование системы принятия предварительных решений о происхождении товаров, а также руководство другими направлениями деятельности Управления.

Д.Хоршев поступил на службу в декабре 1999 года на должность инспектора экспертно-исследовательского отдела товаров органического происхождения, леса, текстиля и изделий из них Северо-Кавказской региональной таможенной лаборатории ГТК России, занимал должность заместителя начальника Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления, с 2021 года занимал должность заместителя начальника УТН ФТС России.

Фото: ФТС