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Назначен начальник Управления товарной номенклатуры ФТС
11.04.2025

Назначен начальник Управления товарной номенклатуры ФТС

    • Заместитель начальника Управления товарной номенклатуры Дмитрий Хоршев с 11 апреля назначен начальником этого же Управления, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

    В его должностные обязанности будут входить координация и контроль деятельности таможенных органов по направлению правильности классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, по направлению происхождения товаров и обоснованности предоставления (отказа в предоставлении) тарифных преференций, организация и администрирование системы принятия предварительных решений о происхождении товаров, а также руководство другими направлениями деятельности Управления.

    Д.Хоршев поступил на службу в декабре 1999 года на должность инспектора экспертно-исследовательского отдела товаров органического происхождения, леса, текстиля и изделий из них Северо-Кавказской региональной таможенной лаборатории ГТК России, занимал должность заместителя начальника Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления, с 2021 года занимал должность заместителя начальника УТН ФТС России.

    Фото: ФТС


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