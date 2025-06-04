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Назначение в ФТС
04.06.2025

Назначения в ФТС

    • Назначения в ФТСЗаместитель начальника службы федеральных таможенных доходов Приволжского таможенного управления Виктория Сердюкова с 3 июня назначена заместителем начальника Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

    В ее должностные обязанности будет входить обеспечение соблюдения запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, контроль за валютными операциями, обеспечение защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, а также осуществление контроля других направлений деятельности Управления.

    В.Сердюкова поступила на службу в 1996 году на должность инспектора отдела нетарифного и экспортного контроля Саратовской таможни. С 2012 по 2018 гг. работала в представительстве таможенной службы Российской Федерации при таможенной службе Республики Казахстан. Входила в руководящий состав Северо-Кавказской электронной таможни. С декабря 2020 года занимала должность заместителя начальника службы федеральных таможенных доходов ПТУ.

    Назначения в ФТСЗаместитель начальника Московского таможенного поста (ЦЭД) Александра Неклюдова с 3 июня назначена первым заместителем начальника Центральной электронной таможни.

    А.Неклюдова в таможенных органах с 2000 года, начинала в должности инспектора отдела сводной отчетности, контроля и учета поступления таможенных платежей Главного управления федеральных доходов ГТК РФ. Входила в руководящий состав Люторецкого таможенного поста Подольской таможни, Александровского таможенного поста Брянской таможни, Ступинского и Истринского таможенных постов Московской областной таможни. С сентября 2021 года занимала должность заместителя начальника Московского таможенного поста (ЦЭД) (до марта 2023 – Московский областной таможенный пост (ЦЭД)).

    Назначения в ФТСПервый заместитель начальника Центральной электронной таможни Роман Муратов с 3 июня назначен заместителем начальника Московской таможни – начальником Московского таможенного поста (ЦЭД), сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

    Р.Муратов на службе в таможенных органах с 2001 года, начинал в должности инспектора финансово-экономического отдела Центральной тыловой таможни. Входил в руководящий состав Лобненского, Вашутинского таможенных постов, а также Московского областного таможенного поста (ЦЭД) Московской областной таможни. С августа 2021 года занимал должность первого заместителя начальника Центральной электронной таможни.

    Фото: ФТС


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