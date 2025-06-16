Новые назначения в ФТС

Руководитель ФТС России Валерий Пикалёв назначил Ольгу Шевченко первым заместителем Главного управления государственной службы и кадров ФТС, сообщила ФТС в своем телеграм-канале.

О.Шевченко начала службу в таможенных органах в апреле 2002 года. В период с 2002 по 2025 годы прошла путь от старшего инспектора отдела кадров Ростовской таможни до заместителя начальника Главного управления государственной службы и кадров ФТС России.

С 11 июня 2025 года приказом ФТС России назначена на должность первого заместителя начальника Главного управления государственной службы и кадров ФТС России.

Первым заместителем и Главного организационно-инспекторского управления ФТС России назначена Елена Мелехова.

В таможенных органах она с декабря 2004 года, прошла путь от государственного таможенного инспектора отдела федеральных таможенных доходов и учета денежных средств Хабаровской таможни до заместителя начальника Главного организационно-инспекторского управления ФТС России.

С 11 июня 2025 года приказом ФТС России назначена на должность первого заместителя начальника Главного организационно-инспекторского управления ФТС России.

Фото: ФТС