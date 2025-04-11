Российский экспорт и импорт, 2 месяца 2025

Внешнеторговый оборот России по итогам января-февраля 2025 года составил 60,1 млрд долларов, на 0,2% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Импорт

Импорт в Россию в стоимостном выражении снизился по сравнению с первыми двумя месяцами 2024 года на 1,4% до 41,2 млрд долларов.

По отдельным номенклатурным позициям в импорте в стоимостном выражении отмечается разнонаправленная динамика.

По данным ФТС России, размещенным на официальном сайте ФТС, чуть менее половины (49,3%) суммарной таможенной стоимости поставок из-за рубежа приходится на категорию «машины, оборудование и транспортные средства и другие товары». В сравнении с январем-февралем прошлого года ввоз товаров в Россию этой категории сократился на 3,5% до 20,3 млрд долларов.

На долю «продукции химической промышленности, каучука» в отчетном периоде года приходилось 19,7%. Ввоз продукции химпрома увеличился на 0,4% до 8,1 млрд долларов.

Импорт «продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного)» вырос на 6,6% до 5,8 млрд долларов. Доля этой категории составляет 14,1% всей стоимости импорта.

Ввоз текстиля, текстильных изделий и обуви сократился на 1,1% до 3,1 млрд долларов, импорт кожевенного сырья, пушнины и изделий из них – увеличился на 3,3% до 0,2 млрд долларов.

На 3,5%, до 2,7 млрд долларов, снизился импорт металлов и изделий из них. Ввоз древесины и целлюлозно-бумажных изделий вырос на 7,7% до 0,5 млрд долларов.

Поставках товаров группы «минеральные продукты» упали на 17,6% до 0,6 млрд.

Экспорт

Экспорт товаров из России в стоимостном выражении по сравнению с показателем января-февраля 2024 года опустился на 0,2% до 60,1 млрд долларов.

58,2% суммарной таможенной стоимости экспортных поставок в страны дальнего зарубежья составили «минеральные продукты». За первые два месяца этого года Россия в денежном выражении экспортировала минеральных продуктов на 35 млрд долларов, на 8,5% меньше, чем в январе-феврале прошлого года.

«Металлы и изделия из них» составляли в структуре экспорта 15%, их было отгружено за рубеж на сумму 9 млрд долларов, на 20,2% больше, чем годом ранее.

На «продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)» в структуре экспортных поставок в январе-феврале 2025 года приходилось 10%, их объем сократился на 4,4% до 6 млрд долларов.

Наиболее существенный рост по итогам первого месяца этого года отмечается в экспорте «текстиля, текстильных изделий и обуви» – на 30,1% до 0,4 млрд долларов.

Экспорт продукции химической промышленности и каучука увеличился на 22,4% до 4,6 млрд долларов, древесины и целлюлозно-бумажных изделий – на 11,4% до 1,6 млрд долларов.

Вывоз «кожевенного сырья, пушнины и изделий из них» сократился на 17,1%.

Фото: ФТС