Россия возобновляет экспорт пшеницы в Индонезию

В октябре 2025 года из России в Индонезию отгружена первая после перерыва партия пшеницы объёмом около 52 тыс. тонн, сообщили SeaNews в Новороссийском филиале ФГБУ «ЦОК АПК». Специалисты филиала провели исследования на качество и безопасность и подтвердили полное соответствие зерна карантинным и фитосанитарным требованиям страны-импортера.

Поставки зерна на индонезийский рынок возобновились в результате работы, проведенной Россельхознадзором и Агентством по карантину Министерства сельского хозяйства Индонезии.

С 5 августа 2025 года Агентством по карантину Министерства сельского хозяйства Индонезии принято решение о продлении аккредитации пяти лабораторий подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ЦОК АПК», расположенных в Новороссийском, Донском, Приморском, Омском филиалах и филиале по г. Москве и Московской области.

Лаборатории ЦОК АПК признаны компетентными в соответствии с постановлением Министерства сельского хозяйства Индонезии от 20 сентября 2016 года №1178/Kpts/KR.040/L/08/2016, согласно которому исследования продукции растительного происхождения при экспорте в Индонезию могут проводиться только в зарегистрированных российских лабораториях, признанных индонезийской стороной.

Российская пшеница, направляемая в Индонезию, должна соответствовать строгим санитарным и фитосанитарным нормам. Контроль осуществляется по широкому перечню показателей, включающих содержание токсичных элементов, микотоксинов, радионуклидов, ГМО, пестицидов, а также по физико-химическим показателям.

«Особое внимание уделяется содержанию микотоксинов и остаточных количеств пестицидов. Например, предельный уровень охратоксина А для индонезийского рынка – всего 0,005 мг/кг, что вдвое строже многих международных стандартов. Аккредитация лабораторий ФГБУ «ЦОК АПК» подтверждает высокий уровень прозрачности и доверия к российской системе контроля качества», – пояснила заведующая испытательной лабораторией Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Светлана Зинченко.

По данным Россельхознадзора, Индонезия ежегодно импортирует до 11 млн тонн пшеницы, 2,7 млн тонн соевых бобов и 1,2 млн тонн кукурузы. По данным ФТС России, из России в Индонезию за 2022-2025 годы отгружено более 2,6 млн тонн зерновой продукции.

Продление аккредитации российских лабораторий создаёт основу для дальнейшего наращивания экспортных поставок и укрепления позиций отечественных производителей на одном из крупнейших рынков Юго-Восточной Азии, отмечают в Новороссийском филиале ФГБУ «ЦОК АПК».

Фото: Новороссийский филиал ФГБУ «ЦОК АПК»