Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Россия возобновляет экспорт пшеницы в Индонезию
17.10.2025

Россия возобновляет экспорт пшеницы в Индонезию

    • В октябре 2025 года из России в Индонезию отгружена первая после перерыва партия пшеницы объёмом около 52 тыс. тонн, сообщили SeaNews в Новороссийском филиале ФГБУ «ЦОК АПК». Специалисты филиала провели исследования на качество и безопасность и подтвердили полное соответствие зерна карантинным и фитосанитарным требованиям страны-импортера.

    Поставки зерна на индонезийский рынок возобновились в результате работы, проведенной Россельхознадзором и Агентством по карантину Министерства сельского хозяйства Индонезии.

    С 5 августа 2025 года Агентством по карантину Министерства сельского хозяйства Индонезии принято решение о продлении аккредитации пяти лабораторий подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ЦОК АПК», расположенных в Новороссийском, Донском, Приморском, Омском филиалах и филиале по г. Москве и Московской области.

    Лаборатории ЦОК АПК признаны компетентными в соответствии с постановлением Министерства сельского хозяйства Индонезии от 20 сентября 2016 года №1178/Kpts/KR.040/L/08/2016, согласно которому исследования продукции растительного происхождения при экспорте в Индонезию могут проводиться только в зарегистрированных российских лабораториях, признанных индонезийской стороной.

    Российская пшеница, направляемая в Индонезию, должна соответствовать строгим санитарным и фитосанитарным нормам. Контроль осуществляется по широкому перечню показателей, включающих содержание токсичных элементов, микотоксинов, радионуклидов, ГМО, пестицидов, а также по физико-химическим показателям.

    «Особое внимание уделяется содержанию микотоксинов и остаточных количеств пестицидов. Например, предельный уровень охратоксина А для индонезийского рынка – всего 0,005 мг/кг, что вдвое строже многих международных стандартов. Аккредитация лабораторий ФГБУ «ЦОК АПК» подтверждает высокий уровень прозрачности и доверия к российской системе контроля качества», – пояснила заведующая испытательной лабораторией Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Светлана Зинченко.

    По данным Россельхознадзора, Индонезия ежегодно импортирует до 11 млн тонн пшеницы, 2,7 млн тонн соевых бобов и 1,2 млн тонн кукурузы. По данным ФТС России, из России в Индонезию за 2022-2025 годы отгружено более 2,6 млн тонн зерновой продукции.

    Продление аккредитации российских лабораторий создаёт основу для дальнейшего наращивания экспортных поставок и укрепления позиций отечественных производителей на одном из крупнейших рынков Юго-Восточной Азии, отмечают в Новороссийском филиале ФГБУ «ЦОК АПК».

    Фото: Новороссийский филиал ФГБУ «ЦОК АПК»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.03.2025
    Жд перевозки зерна, 2 месяца 2025
    Перевозки зерна по железной дороге для потребителей внутри страны растут.
    2025внутрироссийские перевозкиЗерноРЖД
    0
    16.07.2025
    Экспорт по жд черных металлов, 6 месяцев 2025
    Перевозки чёрных металлов на экспорт в январе-июне выросли на 13,3%.
    2025РЖДЧерные металлыЭкспорт
    0
    24.07.2025
    ФТС об экспорте уральских самоцветов
    На Урале зафиксирован рост экспорта самоцветов в азиатские страны.
    Драгоценные камниУралФТСЭкспорт
    0
    10.06.2025
    Экспорт мороженого из Уральского региона
    Главный получатель – Казахстан
    МороженоеСтатистика таможниУралЭкспорт
    0
    27.08.2025
    Экспорт зерна и продуктов его переработки из Сибири
    На 7 августа 2025 года объем вывезенной из Сибирского региона зерновой продукции достиг 1,7 млн тонн.
    ЗерноСибирьЦОК АПКЭкспорт
    0
    22.04.2025
    Первый контейнерный поезд проехал через новые регионы в Севастополь
    Для вывоза экспортной продукции
    Железные дороги НовороссииКонтейнерный поездКрымСевастополь
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    17.10.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 42, 2025
    16.10.2025 Первый рейс из Китая в Европу прошел по Севморпути
    16.10.2025 Контейнерооборот российских портов в сентябре 2025 снизился на 11,4%
    15.10.2025 Контейнерооборот российских портов в сентябре 2025 в деталях
    15.10.2025 CMA CGM построит фидерные контейнеровозы в Индии
    13.10.2025 Новый жд сервис из Китая в Ульяновск
    Госрегулирование Показать всё
    17.10.2025 Квоты на вывоз минеральных удобрений
    15.10.2025 Платная электронная очередь на латвийской границе
    14.10.2025 Утверждена дорожная карта вывода на дороги беспилотного транспорта
    14.10.2025 90% транзитных деклараций автоматически регистрируются, 56% автоматически выпускаются
    13.10.2025 Кадровые изменения в руководстве Минтранса
    10.10.2025 Россия и Таджикистан расширяют сотрудничество в сфере транспорта
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •