Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Экспорт по жд черных металлов, 11 месяцев 2025
18.12.2025

Экспорт по жд черных металлов, 11 месяцев 2025

    • Перевозки чёрных металлов на экспорт в январе-ноябре 2025 года выросли на 13%, сообщают РЖД в своем телеграм-канале.

    Всего за 11 месяцев 2025 года по сети РЖД на экспорт было отправлено 22,6 млн тонн продукции чёрной металлургии. Из них 2,5 млн тонн было перевезено в контейнерах (78,2 тыс. TEU, рост в 1,4 раза).

    БОльшая часть (15,9 млн тонн, +11,8%) была перевезена в направлении портов. Так, в направлении портов Юга было отгружено 10,4 млн тонн (+15%), Северо-Запада – 3,7 млн тонн (+13,8%), Дальнего Востока – 1,8 млн тонн (-9,2%).

    Через погранпереходы на экспорт отправлено 6,7 млн тонн (+14,5%).

    Регионами-лидерами по объёму погрузки чёрных металлов на экспорт стали:

    • Липецкая область (7,8 млн тонн, +12,4%),
    • Челябинская область (3,3 млн, +45,3%),
    • Свердловская область (2,5 млн тонн, +27,7%).

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    30.10.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 44 неделя, 2025
    Разнонаправленная динамика ставок.
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    06.06.2025
    Аналитический дайджест SeaNews, 2-6 июня 2025
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews на 23 неделе 2025 года
    2025АналитикадайджестСтатистика
    0
    08.12.2025
    Все порты Финляндии, 10 месяцев 2025
    Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам 10 месяцев 2025 года составил 1,2 млн TEU.
    Только для подписчиков
    2025КонтейнерооборотПортыФинляндия
    0
    22.08.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 34, 2025
    Нисходящий тренд сохраняется.
    Только для подписчиков
    2025индекс Drewry WCIКонтейнерные перевозки
    0
    11.08.2025
    Грузооборот Каспийского бассейна в июне 2025: снизилась перевалка пищевого налива
    Экспорт сократился на 75,7%.
    2025ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    17.11.2025
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 46, 2025
    Ставки подросли почти на все направления. На 46 неделе 2025 года ставки относительно 45 […]
    Только для подписчиков
    2025China Containerized Freight Indexконтейнерные фрахтовые индексы
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    18.12.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в ноябре 2025 в деталях
    18.12.2025 РЖД продляют скидки
    17.12.2025 Заказы на контейнеровозы бьют рекорды
    17.12.2025 Контейнерооборот российских портов в ноябре 2025 снизился на 3,6%
    16.12.2025 Тестовая отправка контейнеров по западной ветке МТК «Север–Юг»
    16.12.2025 Контейнерооборот российских портов в ноябре 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    16.12.2025 Продлен срок упрощенного ввоза товаров из Казахстана и Киргизии
    10.12.2025 Совещание по развитию беспилотного транспорта
    09.12.2025 400 миллионов на комплексное развитие Новороссийского транспортного узла
    08.12.2025 Талонная система в МАПП Забайкальск
    05.12.2025 Таможенные сборы проиндексируют
    04.12.2025 О заседании подкомиссии по транспортно-логистическим коридорам
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •