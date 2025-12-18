Экспорт по жд черных металлов, 11 месяцев 2025

Перевозки чёрных металлов на экспорт в январе-ноябре 2025 года выросли на 13%, сообщают РЖД в своем телеграм-канале.

Всего за 11 месяцев 2025 года по сети РЖД на экспорт было отправлено 22,6 млн тонн продукции чёрной металлургии. Из них 2,5 млн тонн было перевезено в контейнерах (78,2 тыс. TEU, рост в 1,4 раза).

БОльшая часть (15,9 млн тонн, +11,8%) была перевезена в направлении портов. Так, в направлении портов Юга было отгружено 10,4 млн тонн (+15%), Северо-Запада – 3,7 млн тонн (+13,8%), Дальнего Востока – 1,8 млн тонн (-9,2%).

Через погранпереходы на экспорт отправлено 6,7 млн тонн (+14,5%).

Регионами-лидерами по объёму погрузки чёрных металлов на экспорт стали:

Липецкая область (7,8 млн тонн, +12,4%),

Челябинская область (3,3 млн, +45,3%),

Свердловская область (2,5 млн тонн, +27,7%).

Фото: РЖД