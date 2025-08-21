Информационно-аналитическое агентство
Первая партия минеральный удобрений для терминала ОТЭКО в Тамани
21.08.2025

Увеличена мощность жд терминала в Сыктывкаре

    • ОАО «РЖД» увеличили мощность своего терминала в Сыктывкаре. Как сообщает компания в своем телеграм-канале, в рамках обновления терминалы были удлинены пути для возможности приёма составов сразу из 57 вагонов (ранее – не более 28), что позволит уменьшить количество маневровых операций и ускорить погрузочно-разгрузочные работы.

    Кроме того, на 70% увеличены площади для хранения грузов, теперь они одновременно вмещают свыше 770 TEU.

    Развитие терминала Сыктывкар позволит нарастить объёмы грузовых перевозок. Отсюда уже организована регулярная отправка контейнерных поездов. Так, на терминале ведётся погрузка контейнеров с экспортными пиломатериалами, которые доставляются в Китай.

    Всего, по данным РЖД, из Республики Коми за 7 месяцев 2025 года контейнерными поездами отправлено почти 600 тыс. тонн грузов.

    Фото: РЖД


