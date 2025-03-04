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Регионы-лидеры по погрузке на жд, ноябрь 2024
04.03.2025

Грузы РЖД, 2 месяца 2025: снижение по большинству позиций

    • По итогам первых двух месяцев 2025 года погрузка на сети РЖД снизилась на 5,6% по сравнению с аналогичным показателем 2024 года и составила 180 млн тонн.

    По большинству номенклатурных позиций наблюдается отрицательная динамика.

    По данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка каменного угля составила 56,6 млн тонн – на 0,4% меньше, чем за январь-февраль года.

    Объем погрузки нефти и нефтепродуктов сократился на 4,9% до 33,1 млн тонн.

    Погрузка железной и марганцевой руды снизилась на 1,5% до 16,8 млн тонн, строительных грузов – на 26% до 11,5 млн тонн.

    Объем погрузки черных металлов уменьшился на 13,1% до 8,9 млн тонн, химикатов и соды – на 2,4% до 3,4 млн тонн, цемента – на 15,6% до 2,2 млн тонн, цветной руды и серного сырья – на 1,1% до 2,6 млн тонн, лома черных металлов – на 10,1% до 967 тыс. тонн, лесных грузов – на 4% до 4,3 млн тонн, зерна – на 28,7% до 3,7 млн тонн, строительных грузов – на 26% до 11,5 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – на 18% до 4 млн тонн, кокса – на 8,9% до 1,7 млн тонн, прочих грузов, в том числе грузов в контейнерах – на 3,4% до 18,1 млн тонн.

    Выросла погрузка химических и минеральных удобрений – на 8,9% до 12 млн тонн.

    Погрузка на сети РЖД в феврале 2025 года составила 87 млн тонн, на 9,3% меньше, чем годом ранее (правда, как уточняют в компании, прошлый год был високосный, и в феврале было 29 дней). Снижение к январю этого года составило 6,6%. Среднесуточная погрузка составила 3 млн 106 тыс. тонн (-6%).

    «Помимо фактора високосного 2024 года, заложившего высокую базу для сравнения показателей погрузки, на предъявление грузов повлиял ряд внешних факторов, связанных с изменением конъюнктуры товарных рынков и логистики», – отмечают в компании.

    Сокращение активности в строительном секторе обусловило снижение объёмов предъявления в феврале строительных грузов (-22,3%), цемента (-16,9%) и чёрных металлов (-13,7%), также уменьшилась на 6,5% погрузка нефтяных грузов.

    При общем снижении погрузки зерна зафиксирован рост отправок внутри страны (+25,2%), преимущественно из Сибири и с Урала на фоне высокого урожая зерна в этих регионах.

    Прирост погрузки показали такие массовые грузы как каменный уголь (+0,5%) и удобрения (+10,8%). Кроме того, увеличилась погрузка бумаги (+5,4%) и цветных металлов (+13,5%).

    Положительная динамика также обеспечена по экспорту ряда неугольных грузов на Восток, в т.ч. удобрений (+20,1%), железной руды (+11%) и грузов высокого передела, перевозимых в контейнерах (+3,1%).

    Грузооборот за первые два месяца 2025 года составил 418,6 млрд тарифных т/км, что на 2,5% выше показателя прошлого года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 2,1% до 518,1 млрд т/км.

    В феврале грузооборот снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,5% до 198,1 млрд тарифных т/км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 1,3% и составил 245,5 млрд т/км.

    Фото: РЖД


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