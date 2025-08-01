Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 31 неделя 2025
01.08.2025

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 31 неделя 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    07.05.2025
    Грузооборот Арктического бассейна в марте 2025 в деталях
    Грузооборот портов бассейна снизился на 11,6%.
    Только для подписчиков
    2025Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    25.03.2025
    Контейнерные порты Турции, 2 месяца 2025
    Контейнерооборот на уровне прошлого года
    Только для подписчиков
    2025КонтейнерооборотПортыТурция
    0
    02.07.2025
    Обзор мирового рынка бункеровки. 27 неделя 2025
    Цены снижаются
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоглобальный рынокОбзор
    0
    22.07.2025
    Контейнерооборот российских портов в июне 2025 снизился на 10,2%
    Импорт сократился на 18,3%, экспорт – на 7,3%.
    2025КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    31.01.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 5 неделя 2025
    Ставки продолжают снижаться
    Только для подписчиков
    2025Drewryмировой контейнерный индекс
    0
    15.05.2025
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 20, 2025
    Ставки опустились
    Только для подписчиков
    2025Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    01.08.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 31 неделя 2025
    01.08.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июне 2025 снизился на 20,5%
    31.07.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июне 2025 в деталях
    30.07.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июне вырос на 23,4%
    29.07.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июне 2025 в деталях
    28.07.2025 Прямой ж/д сервис из Вьетнама в Россию
    Госрегулирование Показать всё
    01.08.2025 Назначен начальник Московской таможни
    29.07.2025 Правительство временно ограничило экспорт бензина
    25.07.2025 Приостановлено действие плавающих пошлин на подсолнечное масло
    21.07.2025 Заход в порты РФ судов, следующих из иностранных портов, будет согласовывать ФСБ
    15.07.2025 Назначен начальник Новороссийской таможни
    10.07.2025 Назначен начальник ЦЭТ ФТС
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •