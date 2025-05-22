Погрузка химикатов на экспорт по жд, 4 месяца 2025

Погрузка химикатов на экспорт по сети РЖД в январе-апреле выросла на 21,8%.

Как сообщила компания в своем телеграм-канале, всего за 4 месяца 2025 года на экспорт было отправлено 1,8 млн тонн химической продукции отечественных предприятий. Основной объём составляют метанол (+29,1%), сера (+24,1%), серная кислота (рост в 1,5 раза).

БОльшая часть (954 тыс. тонн, в 1,4 раза больше, чем в яваре-апреле 2023 года) отправлена на экспорт через порты. В том числе на порты Северо-Запада отгружено 381 тыс. тонн (рост в 1,4 раза), Юга – 304 тыс. тонн (рост в 1,9 раза), Дальнего Востока – 269 тыс. тонн (+1,2%).

Через сухопутные погранпереходы на экспорт отправлено 856 тыс. тонн (+8,2%).

Лидерами по объёму погрузки химикатов на экспорт среди российских регионов стали:

Астраханская область (252 тыс. тонн),

Тульская область (206 тыс. тонн),

Самарская область (201 тыс. тонн).

Фото: РЖД