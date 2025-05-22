Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Погрузка химикатов на экспорт по жд, 4 месяца 2025
22.05.2025

Погрузка химикатов на экспорт по жд, 4 месяца 2025

    • Погрузка химикатов на экспорт по сети РЖД в январе-апреле выросла на 21,8%.

    Как сообщила компания в своем телеграм-канале, всего за 4 месяца 2025 года на экспорт было отправлено 1,8 млн тонн химической продукции отечественных предприятий. Основной объём составляют метанол (+29,1%), сера (+24,1%), серная кислота (рост в 1,5 раза).

    БОльшая часть (954 тыс. тонн, в 1,4 раза больше, чем в яваре-апреле 2023 года) отправлена на экспорт через порты. В том числе на порты Северо-Запада отгружено 381 тыс. тонн (рост в 1,4 раза), Юга – 304 тыс. тонн (рост в 1,9 раза), Дальнего Востока – 269 тыс. тонн (+1,2%).

    Через сухопутные погранпереходы на экспорт отправлено 856 тыс. тонн (+8,2%).

    Лидерами по объёму погрузки химикатов на экспорт среди российских регионов стали:

    • Астраханская область (252 тыс. тонн),
    • Тульская область (206 тыс. тонн),
    • Самарская область (201 тыс. тонн).

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    30.01.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 5 неделя, 2025
    Ставки уменьшились
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    03.04.2025
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 14, 2025
    Ставки на уровне прошлой недели
    Только для подписчиков
    2025Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    28.04.2025
    Грузооборот Балтийского бассейна в марте 2025: выросла перевалка металлолома
    Экспорт снизился на 6,1%
    2025Балтийский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    21.05.2025
    На Беломорско-Балтийском канале открылась навигация
    С 20 мая
    2025Беломорско-Балтийский каналНавигация
    0
    28.03.2025
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 13 неделя 2025
    Цены растут
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоОбзорПорты
    0
    25.04.2025
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2025: экспорт в плюсе, импорт в минусе
    Экспорт вырос на 2,9%, импорт снизился на 3,2%.
    2025Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    1


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    22.05.2025 Контейнерооборот российских портов в апреле 2025 в деталях
    20.05.2025 Апрельский рекорд FESCO
    20.05.2025 «ТрансКонтейнер» приобрёл гибридные ричстакеры для терминалов
    20.05.2025 Yang Ming нацеливается на 20-тысячники
    19.05.2025 Турецкая линия Arkas заказала контейнеровозы
    19.05.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2025
    Госрегулирование Показать всё
    19.05.2025 Назначения в ФТС
    19.05.2025 В.Путин поручил определить инфраструктурного оператора Трансарктического коридора
    16.05.2025 Назначение в ФТС
    16.05.2025 Россия и Иран начали изыскания в рамках проекта строительства жд линии Решт – Астара
    15.05.2025 Запущен эксперимент по цифровизации перевозок зерна
    15.05.2025 ЕАЭС и Монголия завершили переговоры по временному торговому соглашению
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •