Перевозки бумаги на сети РЖД достигли рекорда

Перевозки бумаги на сети РЖД в марте выросли на 5%. Их объем достиг 793 тыс. тонн, для перевозки было задействовано 32,1 тыс. контейнеров TEU (+3,7%), сообщается в телеграм-канале РЖД.

За I квартал 2025 года перевезли 2,3 млн тонн бумаги (+5,7% к январю-марту 2024 года), для отправки было использовано 94 тыс. контейнеров TEU (+6,2%).

И это лучшие показатели с момента создания РЖД:

+2,4% к прошлому рекорду за март 2023 года;

+5,3% к рекорду за I квартал 2023 года.

Лидеры по объемам погрузки бумажной продукции за I квартал:

Иркутская область (722,1 тыс. тонн);

Архангельская область (474,7 тыс. тонн);

Республика Карелия (244,6 тыс. тонн).

На экспорт отправили 1,4 млн тонн (+10,6% к январю-марту 2024 года), в том числе в направлении погранпереходов — свыше 1,1 млн тонн (+34,9%).

Фото: РЖД