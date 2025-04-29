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Перевозки бумаги на сети РЖД достигли рекорда
29.04.2025

Перевозки бумаги на сети РЖД достигли рекорда

    • Перевозки бумаги на сети РЖД в марте выросли на 5%. Их объем достиг 793 тыс. тонн, для перевозки было задействовано 32,1 тыс. контейнеров TEU (+3,7%), сообщается в телеграм-канале РЖД.

    За I квартал 2025 года перевезли 2,3 млн тонн бумаги (+5,7% к январю-марту 2024 года), для отправки было использовано 94 тыс. контейнеров TEU (+6,2%).

    И это лучшие показатели с момента создания РЖД:

    • +2,4% к прошлому рекорду за март 2023 года;
    • +5,3% к рекорду за I квартал 2023 года.

    Лидеры по объемам погрузки бумажной продукции за I квартал:

    • Иркутская область (722,1 тыс. тонн);
    • Архангельская область (474,7 тыс. тонн);
    • Республика Карелия (244,6 тыс. тонн).

    На экспорт отправили 1,4 млн тонн (+10,6% к январю-марту 2024 года), в том числе в направлении погранпереходов — свыше 1,1 млн тонн (+34,9%).

    Фото: РЖД

     

     


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