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Грузоперевозки по жд между РФ и КНР растут
18.03.2025

Грузоперевозки по жд между РФ и КНР растут

    • Грузовые перевозки в сообщении с Китаем по сети РЖД продолжают расти. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, об этом на пленарной сессии конференции «TransRussia» рассказал первый замглавы РЖД Сергей Павлов.

    По его словам, в январе-феврале 2025 года по сети РЖД перевезено в сообщении с КНР более 30 млн тонн грузов. Это на 9,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

    «Рост международных перевозок на восточном направлении в том числе обеспечивается совместными усилиями с нашими евразийскими партнерами, прежде всего, железными дорогами Беларуси и Казахстана», — сказал С.Павлов.

    Он также отметил, что возрастает роль Монголии как важной транспортной артерии для евразийских грузопотоков.

    РЖД управляют пакетом акций российско-монгольского совместного предприятия «Улан-Баторская железная дорога».

    В 2024 году объём перевозок грузов по сети «УБЖД» достиг рекордной отметки в 33,4 млн тонн. К 2030 году грузоперевозки планируется нарастить в 1,5 раза, до 50 млн тонн.

    Фото: РЖД


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