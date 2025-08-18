Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот российских портов в июле 2025 в деталях
18.08.2025

Контейнерооборот российских портов в июле 2025 снизился на 11,9%

    • Контейнерооборот всех морских портов России в июле 2025 года снизился на 11,9% относительно показателя июля прошлого года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Контейнерооборот российских портов в июле 2025 снизился на 11,9%

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт сократился на 19,3%, экспорт – на 13,6%. В каботаже было перевалено на 2,5% меньше, чем в июле 2024 года. Транзит вырос в 2,5 раза.

    Груженых контейнеров было обработано на 11,3% меньше, чем в июле 2024 года. Из общего объема груженых 9,9% приходилось на рефконтейнеры, 90,1% – на сухие.

    46,9% груженых контейнеров прошло в импорте, 25,6% – в каботаже, 25,1% – в экспорте и 2,4% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 13,6%.

    В июле 2025 года доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 49%, Балтийский бассейн обработал 28,7%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский бассейны приходилось 17,4%, 4,8% и 0,1% соответственно.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    02.04.2025
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в феврале 2025 в деталях
    Грузооборот снизился на 9%.
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотДальневосточный бассейнПОРТСТАТ
    0
    12.05.2025
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 19 неделя, 2025
    Ставки не изменились
    Только для подписчиков
    2025Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0
    22.05.2025
    Погрузка химикатов на экспорт по жд, 4 месяца 2025
    Погрузка химикатов на экспорт по сети РЖД в январе-апреле выросла на 21,8%.
    2025ПогрузкаРЖДХимические грузы
    0
    21.03.2025
    Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь 2025
    Россия осуществляла поставки в 10 стран ЕС
    Только для подписчиков
    2025ГрузоперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    06.05.2025
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в марте 2025: выросла перевалка цветных металлов
    Экспорт вырос на 4,2%
    2025ГрузооборотДальневосточный бассейнПОРТСТАТ
    0
    03.04.2025
    Грузооборот морских портов Китая в 2024 году
    Вырос на 3,6%
    Только для подписчиков
    2024ГрузооборотКитайПорты
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    18.08.2025 Первая партия замороженных продуктов питания из Новороссийска в Оман
    18.08.2025 В порт Архангельск прибыл контейнеровоз из Китая
    18.08.2025 Контейнерооборот российских портов в июле 2025 снизился на 11,9%
    18.08.2025 Оборот мировых контейнерных линий, 6 месяцев 2025
    18.08.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 33, 2025
    15.08.2025 Контейнерооборот российских портов в июле 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    15.08.2025 Правительство обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами
    13.08.2025 16,6 млрд рублей на дороги
    12.08.2025 Назначение в ФТС
    12.08.2025 Утвержден план реализации Стратегии пространственного развития до 2030 года
    11.08.2025 Назначен первый замначальника Центра мониторинга и оперативного контроля ФТС
    07.08.2025 Ветеринарный, санитарно-карантинный, фитосанитарный контроль переходит к таможне
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •