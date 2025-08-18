Контейнерооборот российских портов в июле 2025 снизился на 11,9%

Контейнерооборот всех морских портов России в июле 2025 года снизился на 11,9% относительно показателя июля прошлого года.

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт сократился на 19,3%, экспорт – на 13,6%. В каботаже было перевалено на 2,5% меньше, чем в июле 2024 года. Транзит вырос в 2,5 раза.

Груженых контейнеров было обработано на 11,3% меньше, чем в июле 2024 года. Из общего объема груженых 9,9% приходилось на рефконтейнеры, 90,1% – на сухие.

46,9% груженых контейнеров прошло в импорте, 25,6% – в каботаже, 25,1% – в экспорте и 2,4% – в транзите.

Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 13,6%.

В июле 2025 года доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 49%, Балтийский бассейн обработал 28,7%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский бассейны приходилось 17,4%, 4,8% и 0,1% соответственно.

