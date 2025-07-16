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Экспорт по жд черных металлов, 6 месяцев 2025
16.07.2025

Экспорт по жд черных металлов, 6 месяцев 2025

    • Перевозки чёрных металлов на экспорт в январе-июне выросли на 13,3%, сообщают РЖД в своем телеграм-канале.

    Всего за 6 месяцев 2025 года по сети РЖД на экспорт отправили 12,3 млн тонн продукции чёрной металлургии. Из них 1,2 млн тонн было перевезено в контейнерах (40 тыс. TEU, рост в 1,6 раза).

    БОльшая часть (8,9 млн тонн, +15,8%) была перевезена в направлении портов. Так, в направлении портов Юга было отгружено 5,6 млн тонн (+18,7%), Северо-Запада – 2,1 млн тонн (+13,7%), Дальнего Востока – 1,1 млн тонн (+4,9%).

    Через погранпереходы на экспорт отправлено 3,4 млн тонн (+6,8%).

    Регионами-лидерами по объёму погрузки чёрных металлов на экспорт стали:

    • Липецкая область (4,2 млн тонн),
    • Челябинская область (1,7 млн),
    • Кемеровская область (1,5 млн тонн).

    Фото: РЖД


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