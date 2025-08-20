Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 6 месяцев 2025
20.08.2025

Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 6 месяцев 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.06.2025
    Обзор мирового рынка бункеровки. 25 неделя 2025
    Цены существенно увеличились
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоглобальный рынокОбзор
    0
    18.02.2025
    Оборот мировых контейнерных линий, 2024
    По всем регионам мира без исключения наблюдается рост как экспорта, так и импорта.
    Только для подписчиков
    2025контейнерные линииКонтейнерные перевозки
    0
    10.07.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 28 неделя, 2025
    Ставки стоят на месте.
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    03.03.2025
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 9 неделя 2025
    Топливо подешевело
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоОбзорПорты
    0
    03.07.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 27 неделя, 2025
    Ставки прежние. На 26 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями […]
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    13.08.2025
    Товарооборот Россия – Грузия в первом полугодии 2025 года
    Увеличился на 7%
    Только для подписчиков
    2025ГрузияТоварооборот
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.08.2025 Гамбург вырос в первом полугодии на 3,6%
    20.08.2025 Увеличение провозных мощностей глобального флота продолжит опережать спрос
    20.08.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2025 снизился на 6,4%
    19.08.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2025 в деталях
    18.08.2025 Первая партия замороженных продуктов питания из Новороссийска в Оман
    18.08.2025 В порт Архангельск прибыл контейнеровоз из Китая
    Госрегулирование Показать всё
    19.08.2025 Назначения в ФТС
    15.08.2025 Правительство обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами
    13.08.2025 16,6 млрд рублей на дороги
    12.08.2025 Назначение в ФТС
    12.08.2025 Утвержден план реализации Стратегии пространственного развития до 2030 года
    11.08.2025 Назначен первый замначальника Центра мониторинга и оперативного контроля ФТС
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •