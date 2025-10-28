Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в сентябре 2025 снизился на 23,7%

В сентябре 2025 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 23,7% относительно показателя сентября прошлого года.

Согласно имеющимся официальным данным, импорт сократился на 29,4%, каботаж – на 14%. В экспорте было перевалено на 28,7% меньше, чем годом ранее. Транзит, напротив, увеличился на 61,5%.

Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в сентябре 2025 года соответствовала 43,6%.

Груженых контейнеров было обработано на 23% меньше, чем в сентябре 2024 года. Из общего объема груженых 10% приходилось на рефконтейнеры, 90% – на сухие.

59,3% груженых контейнеров прошло в импорте, 24,8% – в каботаже, 12,7% – в экспорте и 3,2% – в транзите.

Перевалка порожних контейнеров сократилась на 26,2%.

В сентябре 2025 года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте Дальневосточного бассейна составляла 63%, Восточный обработал 21,9%, на Корсаков приходилось 5,8%.

