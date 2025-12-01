Контейнерооборот Арктического бассейна в октябре 2025 снизился на 20%

В октябре 2025 года контейнерооборот портов Арктического бассейна снизился на 20% относительно показателя октября 2024 года.
Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, большая часть контейнеров прошла в каботаже (97,7%), который по итогам отчетного месяца уменьшился на 3,7%. Импорт сократился на 83,1%. Экспорт составил на 98,5% меньше, чем годом ранее.
Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в октябре 2025 года соответствовала 4%.
Груженых контейнеров было обработано на 27,4% меньше, чем в октябре 2024 года. Из общего объема груженых 6,7% приходилось на рефконтейнеры, 93,3% – на сухие.
97,4% груженых контейнеров прошли в каботаже, 2,3% – в импорте, 0,2% – в экспорте.
Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 15,7%.
В октябре 2025 года доля порта Дудинка в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 32,4%, на Мурманск приходилось 31,7%, через Архангельск прошло 14,4%.
Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.
Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID: Kra23UgKi