Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот Арктического бассейна в октябре 2025 в деталях
01.12.2025

Контейнерооборот Арктического бассейна в октябре 2025 снизился на 20%

    • В октябре 2025 года контейнерооборот портов Арктического бассейна снизился на 20% относительно показателя октября 2024 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Контейнерооборот Арктического бассейна в октябре 2025 снизился на 20%

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, большая часть контейнеров прошла в каботаже (97,7%), который по итогам отчетного месяца уменьшился на 3,7%. Импорт сократился на 83,1%. Экспорт составил на 98,5% меньше, чем годом ранее.

    Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в октябре 2025 года соответствовала 4%.

    Груженых контейнеров было обработано на 27,4% меньше, чем в октябре 2024 года. Из общего объема груженых 6,7% приходилось на рефконтейнеры, 93,3% – на сухие.

    97,4% груженых контейнеров прошли в каботаже, 2,3% – в импорте, 0,2% – в экспорте.

    Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 15,7%.

    В октябре 2025 года доля порта Дудинка в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 32,4%, на Мурманск приходилось 31,7%, через Архангельск прошло 14,4%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID: Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.05.2025
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 19, 2025
    Ставки демонстрируют разнонаправленную динамику
    Только для подписчиков
    2025контейнерные фрахтовые индексы
    0
    16.07.2025
    Экспорт по жд черных металлов, 6 месяцев 2025
    Перевозки чёрных металлов на экспорт в январе-июне выросли на 13,3%.
    2025РЖДЧерные металлыЭкспорт
    0
    10.04.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 15, 2025
    Ставки стоят на месте с начала года
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокзерновыеКитай
    0
    08.07.2025
    Регионы-лидеры по погрузке на жд, июнь 2025
    Больше всего грузов отправили из Кемеровской области.
    2025ЛидерыПогрузкаРЖД
    0
    28.08.2025
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 35, 2025
    Ставки продолжают расти.
    Только для подписчиков
    2025Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    17.11.2025
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 46, 2025
    Ставки подросли почти на все направления. На 46 неделе 2025 года ставки относительно 45 […]
    Только для подписчиков
    2025China Containerized Freight Indexконтейнерные фрахтовые индексы
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    01.12.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 48, 2025
    01.12.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в октябре 2025 снизился на 20%
    28.11.2025 Грузовые поезда Китай – Европа и Китай – Средняя Азия через КПП Алашанькоу
    28.11.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 48, 2025
    28.11.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в октябре 2025 в деталях
    27.11.2025 Первый прямой жд сервис из Китая в Санкт-Петербург
    Госрегулирование Показать всё
    01.12.2025 Продлен временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов
    26.11.2025 Подписан трехсторонний меморандум о сквозных ставках на МТК «Север – Юг»
    21.11.2025 М.Мишустин о достижениях и перспективах транспортной отрасли
    20.11.2025 В Мариуполе установлен морской пункт пропуска
    19.11.2025 О реализации нацпроекта «Эффективная транспортная система»
    17.11.2025 Новый порядок распределения электронных деклараций на товары между таможенными постами
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •