Аналитический дайджест SeaNews, 5-7 мая 2025

Мировой контейнерный рынок

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 18 неделя 2025

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 18 неделе 2025 года снизился относительно прошлой недели на 3%.

Грузооборот морских портов Китая в первом квартале 2025

В первом квартале этого года грузооборот портов Китая, по данным Министерства транспорта КНР, вырос на 3,2%.

Контейнерооборот портов Китая в первом квартале 2025

В первом квартале этого года контейнерооборот портов Китая, включая морские и речные, по данным Министерства транспорта КНР, вырос на 8,2%.

Российский транспортный сектор

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2025 снизился на 5,5%

Согласно имеющимся официальным данным, импорт сократился на 13,2%.

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 18, 2025

На 18 неделе 2025 года ставки на исследуемых трейдах продолжают демонстрировать незначительные колебания.

Грузооборот Дальневосточного бассейна в марте 2025 в деталях

В марте 2025 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 2,1% относительно показателя аналогичного месяца 2024 года.

Грузы РЖД, 4 месяца 2025: снижение на 6,8%

По большинству номенклатурных позиций наблюдается отрицательная динамика.

Грузооборот Дальневосточного бассейна в марте 2025: выросла перевалка цветных металлов

Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2025 в деталях

В марте 2025 года контейнерооборот портов Арктического бассейна вырос на 7,6% относительно показателя марта 2024 года.

Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2025 вырос на 7,6%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, бОльшая часть контейнеров прошла в каботаже.

Регионы-лидеры по погрузке на жд, апрель 2025

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам апреля 2025 года.

Грузооборот Арктического бассейна в марте 2025 в деталях

В марте 2025 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 11,6% относительно показателя марта 2024 года и составил 7,5 млн тонн.

Товарооборот

Экспорт обработанной древесины из Сибири растет

В 1 квартале 2025 года доля обработанных пиломатериалов в общем объеме экспортируемых лесоматериалов из Сибирского федерального округа достигла 97%.

Товарооборот Россия – Сербия в первом квартале 2025 года

По данным Statistical Office of the Republic of Serbia, товарооборот между Россией и Сербией в январе-марте 2025 года снизился на 10,5%.

Фрахтовый рынок

Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, май 2025

По данным нового аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket, в мае этого года ставка на перевозку 40-футового контейнера из Новороссийска в Александрию (Египет) составляет в среднем 1469 долларов, на 9% ниже, чем в апреле 2025 года.

Фрахтовый рынок Черного моря, 18 неделя, 2025

На 18 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax относительно прошлой недели почти на все направления не изменились.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 17, 2025

На 18 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов относительно 17 недели не изменились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 18, 2025

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных портов понизились.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 18 неделя 2025

На 18 неделе 2025 года цены на бункерное топливо почти во всех исследуемых портах понизились.

