Экспорт рыбы из Новосибирской области растет

Сибирские таможенники за 5 месяцев 2025 года оформили на экспорт 3,7 тыс. тонн замороженной рыбы стоимостью около 733 млн рублей, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

Продукция из местного, а также привезенного и переработанного в регионе сырья направлялась в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Главным импортером стал Казахстан (1,8 тыс. тонн), поставки в эту страну выросли на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также товарные партии направлялись в Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан.

Новосибирские предприниматели экспортировали рыбные изделия из минтая, сельди, а также филе пресноводной рыбы.

Поставки карпа с начала года достигли около 500 тонн – в 55 раз больше, чем в 2024 году. Общий объем филе окуня и судака, отправленного за границу, составил 380 тонн – вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: ФТС