Контейнерооборот Балтийского бассейна в ноябре 2025 вырос на 4,9%

В ноябре 2025 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна вырос относительно показателя ноября 2024 года на 4,9%.

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт увеличился на 7,9%, каботаж – на 45,1%. В экспорте было перевалено на 16,8% меньше, чем годом ранее.

Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в ноябре 2025 года составляла 35%.

Груженых контейнеров было обработано на 7,9% больше, чем в ноябре 2024 года. Из общего объема груженых 16,8% приходилось на рефконтейнеры, 83,2% – на сухие.

48,3% груженых контейнеров прошло в импорте, 27,9% – в каботаже, 23,8% – в экспорте.

Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 2,5%.

В ноябре 2025 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 75,4%, Калининград обработал 24%, на Усть-Лугу приходился 0,6%.

