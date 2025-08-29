Грузооборот Арктического бассейна в июле 2025: снизилась перевалка руды

В июле 2025 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 13,4% относительно показателя июля 2024 года.

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт сократился на 19,5%. Каботаж уменьшился на 1,8%. В импорте было перевалено на 47,2% больше, чем годом ранее.

В июле 2025 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 9,2%.

В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 47,3%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (21,2%). Доля угля и кокса в июле 2025 года составила 13,8%.

Самая высокая динамика была в сегменте металлолома, перевалка которого выросла в 52,7 раза. Прочих навалочных грузов было обработано в 4,8 раза больше, чем в июле 2024 года. Оборот тарно-штучных грузов увеличился на 25,8%.

Наиболее значительно, на 54,3% снизился грузопоток руды. Черных металлов перевалили на 40,6% меньше, чем годом ранее, угля и кокса – на 28,1% меньше.

В июле 2025 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 50,3%, Сабетта обработала 29,9%, на Варандей приходилось 6,1%.

