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Самый высокий уровень пиратства за последние пять лет
10.07.2025

Самый высокий уровень пиратства за последние пять лет

    • За первые 6 месяцев 2025 года Международное морское бюро (International Maritime Bureau – IMB) зафиксировало рекордно высокое число сообщений об инцидентах с участием пиратов.

    Согласно последнему отчету IMB, в январе-июне организация получила сообщения о 90 случаях нападений на суда по всему миру, что на 50% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года, когда было зарегистрировано 60 таких случаев. Это самый высокий показатель с первого полугодия 2020 года.

    Почти в 90% случаях пиратам удалось проникнуть на борт судов (в конкретных цифрах, таких судов было 79). Четыре судна были захвачены, еще одно судно пираты обстреляли. В заложники попали 40 членов экипажа, 16 похищены, пятерым угрожали, трое ранены.

    Почти две трети от общего числа зарегистрированных инцидентов произошли в районе Сингапурского пролива. В этом году в IMB поступили сообщения о 57 инцидентах, тогда как в первой половине 2024 года их было всего 15. При этом за последние несколько лет в среднем за первую половину года фиксировалось до 20 инцидентов.

    В 95% случаев пиратам удалось проникнуть на борт судов. Объектами нападения становились в том числе крупнотоннажные балкеры и танкеры. В 34 случаях из 57 было применено холодное оружие. Взяты в заложники 13 членов экипажа, трое получили ранения, один подвергся нападению, еще пятерым угрожали.

    В первой половине 2025 года в районе Гвинейского залива зафиксировано 12 инцидентов. Несмотря на то, что количество подобных преступлений значительно уменьшилось, 87% всех случаев похищений членов экипажа произошло именно в этом районе.

    С апреля 2025 года каких-либо инцидентов у берегов Сомали зафиксировано не было. Однако потенциальная угроза сохраняется.

    По типам судов, в январе-июне 2025 года нападению подверглось 34 балкера, 23 танкера и 13 контейнеровозов и 20 судов других типов.

    Фото: IMB

     


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