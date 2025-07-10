Самый высокий уровень пиратства за последние пять лет

За первые 6 месяцев 2025 года Международное морское бюро (International Maritime Bureau – IMB) зафиксировало рекордно высокое число сообщений об инцидентах с участием пиратов.

Согласно последнему отчету IMB, в январе-июне организация получила сообщения о 90 случаях нападений на суда по всему миру, что на 50% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года, когда было зарегистрировано 60 таких случаев. Это самый высокий показатель с первого полугодия 2020 года.

Почти в 90% случаях пиратам удалось проникнуть на борт судов (в конкретных цифрах, таких судов было 79). Четыре судна были захвачены, еще одно судно пираты обстреляли. В заложники попали 40 членов экипажа, 16 похищены, пятерым угрожали, трое ранены.

Почти две трети от общего числа зарегистрированных инцидентов произошли в районе Сингапурского пролива. В этом году в IMB поступили сообщения о 57 инцидентах, тогда как в первой половине 2024 года их было всего 15. При этом за последние несколько лет в среднем за первую половину года фиксировалось до 20 инцидентов.

В 95% случаев пиратам удалось проникнуть на борт судов. Объектами нападения становились в том числе крупнотоннажные балкеры и танкеры. В 34 случаях из 57 было применено холодное оружие. Взяты в заложники 13 членов экипажа, трое получили ранения, один подвергся нападению, еще пятерым угрожали.

В первой половине 2025 года в районе Гвинейского залива зафиксировано 12 инцидентов. Несмотря на то, что количество подобных преступлений значительно уменьшилось, 87% всех случаев похищений членов экипажа произошло именно в этом районе.

С апреля 2025 года каких-либо инцидентов у берегов Сомали зафиксировано не было. Однако потенциальная угроза сохраняется.

По типам судов, в январе-июне 2025 года нападению подверглось 34 балкера, 23 танкера и 13 контейнеровозов и 20 судов других типов.

Фото: IMB