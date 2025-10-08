Информационно-аналитическое агентство
08.10.2025

Железнодорожные контейнеры, 9 месяцев 2025: минус 4%

    • Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за январь-сентябрь 2025 года составили 5 млн 634,2 тыс. TEU, на 4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

    В том числе во внутреннем сообщении было отправлено 2 млн 213 тыс. TEU – на 5,1% меньше, чем годом ранее, в экспортном – 1 млн 322,2 тыс. TEU (+7,8%).

    Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения составило 4 млн 14,7 тыс. TEU – на 6,4% меньше, чем в январе-сентябре 2024 года. В тоннах объем перевозок контейнерных грузов составил 59,9 млн тонн, на 2,6% меньше, чем годом ранее.

    По данным РЖД, наиболее существенно выросли перевозки в контейнерах соли – в 1,8 раза до 9,6 тыс. TEU, сахара (+29,8% до 5,8 тыс. TEU) и цветных металлов (+28,6% до 122,2 тыс. TEU).

    Положительная динамика отмечена также в перевозках продуктов перемола (+9,1% до 32,5 тыс. TEU), лесных грузов (+0,8% до 446,8 тыс. TEU), бумаги (+8,4% до 292,4 тыс. TEU), черных металлов (+4,1% до 162,8 тыс. TEU) , цветной руды и серного сырья (+11,5% до 26 тыс. TEU) и остальных продовольственных товаров (+15,1% до 281,5 тыс. TEU).

    По остальным грузам наблюдается отрицательная динамика.

    Наиболее существенно сократились объемы контейнерных перевозок автомобилей и комплектующих – на 42,2% до 211 тыс. TEU, строительных грузов – на 37,6% до 133 тыс. TEU, картофеля, овощей и фруктов – на 20,1% до 7,9 тыс. TEU.

    Перевозки химикатов и соды сократились на 1,9% до 590,8 тыс. TEU, зерна – на 10,5% до 84,6 тыс. TEU, метизов – на 4,4% до 314,7 тыс. TEU, промышленных товаров – на 0,9% до 321,8 тыс. TEU, машин, станков и двигателей – на 17,1% до 241,8 тыс. TEU, нефти и нефтепродуктов – на 7,4% до 70,2 тыс. TEU.

    Перевозки в контейнерах химических и минеральных удобрений снизились на 10,2% до 337 тыс. TEU, рыбы – на 3,2% до 26,2 тыс. TEU, мяса и масла животного – на 7,5% до 20,9 тыс. TEU, остальных и сборных грузов – на 1,3% до 151,7 тыс. TEU.

    В сентября во всех видах сообщения, по подсчетам SeaNews, было перевезено 608,2 тыс. TEU, в том числе во внутреннем сообщении – 236,7 тыс. TEU, в экспортном – 141,6 тыс. TEU. Объем перевозок груженых контейнеров составил в августе порядка 435,7 тыс. TEU.

    Фото: РЖД


