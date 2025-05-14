Железнодорожные контейнеры, 4 месяца 2025: снижение на 0,4%

Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за январь-апрель 2025 года составили 2 млн 558 тыс. TEU, на 0,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

В том числе во внутреннем сообщении было отправлено более 1 млн TEU – на 2,3% меньше, чем годом ранее.

Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения превысило 1,8 млн TEU – на 2,4% меньше, чем в январе-апреле 2024 года. В тоннах объем перевозок контейнерных грузов составил 26,9 млн тонн, на 0,6% больше, чем годом ранее.

По данным РЖД, наиболее существенно выросли перевозки в контейнерах соли – в 2 раза до 3,7 тыс. TEU, огнеупоров (+37,5%), цветных металлов (+32,2% до 54,5 тыс. TEU) и сахара (+29,7% до 2 тыс. TEU).

Высокая динамика отмечена также в перевозках зерна (+22,9% до 54,1 тыс. TEU) и продуктов перемола (+18,1% до 16,6 тыс. TEU).

Кроме того, рост показали перевозки остальные продовольственных товаров (+11,5% до 107,8 тыс. TEU), лесных грузов (+5% до 202,2 тыс. TEU), химических и минеральных удобрений (+3,7% до 162 тыс. TEU), бумаги (+7,6% до 127,6 тыс. TEU).

По остальным грузам наблюдается отрицательная динамика.

Наиболее существенно сократились объемы контейнерных перевозок строительных грузов – на 31,5% до 59,3 тыс. TEU, картофеля, овощей и фруктов – на 30,2% до 3,7 тыс. TEU, автомобилей и комплектующих – на 23,4% до 109,1 тыс. TEU, а также нефти и нефтепродуктов – на 17,1% до 29,2 тыс. TEU.

Перевозки химикатов и соды сократились на 2,5% до 271,3 тыс. TEU, метизов – на 3,1% до 139,2 тыс. TEU, промышленных товаров – на 4,5% до 130 тыс. TEU, машин, станков и двигателей – на 9,7% до 114,1 тыс. TEU.

Перевозки в контейнерах черных металлов снизились на 4% до 69,1 тыс. TEU, цветной руды и серного сырья – на 6,6% до 9,2 тыс. TEU, рыбы – на 7,8% до 11,9 тыс. TEU, мяса и масла животного – на 4,6% до 8,3 тыс. TEU, каменного угля – на 3,6% до 4,3 тыс. TEU, остальных и сборных грузов – на 4,1% до 66 тыс. TEU.

В апреле во всех видах сообщения, по подсчетам SeaNews, было перевезено 616 тыс. TEU, в том числе во внутреннем сообщении – около 241,1 тыс. TEU. Объем перевозок груженых контейнеров составил в апреле порядка 422 тыс. TEU.

Фото: РЖД