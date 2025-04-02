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Регионы-лидеры по погрузке на жд, январь 2025
02.04.2025

Грузы РЖД, 3 месяца 2025: минус 6%

    • По итогам первых трех месяцев 2025 года погрузка на сети РЖД снизилась на 6,1% по сравнению с аналогичным показателем 2024 года и составила 277,7 млн тонн.

    По большинству номенклатурных позиций наблюдается отрицательная динамика.

    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка каменного угля составила 85,1 млн тонн – на 2% меньше, чем за январь-март года.

    Объем погрузки нефти и нефтепродуктов сократился на 5,9% до 50,2 млн тонн.

    Погрузка железной и марганцевой руды снизилась на 0,9% до 26,3 млн тонн, строительных грузов – на 23,2% до 19,7 млн тонн.

    Объем погрузки черных металлов уменьшился на 13,1% до 13,8 млн тонн, химикатов и соды – на 2,4% до 5,2 млн тонн, цемента – на 13,5% до 4 млн тонн, лома черных металлов – на 22,2% до 1,6 млн тонн, зерна – на 30,8% до 5,7 млн тонн, строительных грузов – на 23,2% до 19,7 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – на 16,7% до 6,3 млн тонн, кокса – на 9,9% до 2,6 млн тонн, прочих грузов, в том числе грузов в контейнерах – на 3,8% до 28,9 млн тонн.

    Выросла погрузка химических и минеральных удобрений – на 7,6% до 18,4 млн тонн. цветной руды и серного сырья – на 0,9% до 4,1 млн тонн, лесных грузов – на 0,1% до 7 млн тонн,

    Погрузка на сети РЖД в марте 2025 года составила 97,7 млн тонн, на 7,2% меньше, чем в марте прошлого года и на 12,3% больше, чем в феврале этого года (но, надо учитывать, что февраль короткий месяц).

     «Основные потери за первый квартал произошли в сегменте внутрироссийских перевозок строительных грузов (-23,5%), каменного угля (-5,5%) и черных металлов (-21,9%) из-за сокращения спроса со стороны потребляющих данную продукцию отраслей экономики», – отмечают в компании.

    «При этом сохранился рост перевозок удобрений (+7,6%). Также увеличилась отправка лесных и зерновых грузов во внутрироссийском сообщении (на 1,6% и 18,4% соответственно)».

    «Положительная динамика отмечается и на самом востребованном грузоотправителями восточном направлении (+3,7%). Рост обеспечен преимущественно экспортом неугольных грузов (+8,1%), в том числе черных металлов (+8%), железной руды (+20,5%), удобрений (+35,1%), а также прочих грузов высокого передела, перевозимых в контейнерах (+11,4%)».

    Грузооборот за первые три месяца 2025 года составил 635 млрд тарифных т/км, что на 0,9% выше показателя прошлого года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии увеличился на 0,6% до 786,1 млрд т/км.

    В марте грузооборот снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,6% до 216,1 млрд тарифных т/км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 9,3% и составил 267,7 млрд т/км.

    Фото: РЖД


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